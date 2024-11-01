·
Romper la cuerda
7
meneos
283 clics
enviado
____
2 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Charles_Dexter_Ward
#Meme
.
Una cuerda no se tensa si solo tiras de un lado.
0
K
20
#2
Leon_Bocanegra
*
#1
si la cuerda está atada a dos extremos y uno de ellos empieza a tirar y tirar, cada vez con más fuerza, o el otro extremo cede o se tensa la cuerda.
Y claro, si el que no está tirando no cede, siempre habrá quien diga : veis" veis ,la cuerda la tensan desde los dos extremos"
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
