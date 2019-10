Rocío Monasterio recupera la memoria: admite que cuando firmó los planos en 2003 no era arquitecta

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid no ha aclarado los hechos pero ha arremetido contra los periodistas. Acusa a "algunos periodistas de ofrecer 4000 euros para que testifiquen" contra ella. La portavoz de Vox en la Asamblea reconoce que en 2003 no estaba colegiada por el Colegio de Arquitectos de Madrid, y afirma que se colegió en el año 2009. Monasterio apuntaba además que "el Colegio de Arquitectos lo ha publicado, y lo pueden encontrar en un minuto en internet, asi que no hay que buscar mucho"..