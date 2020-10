Imagina que entras en un restaurante y un robot camarero está ahí para saludarte, luego te guía hasta tu mesa, te muestra la carta y posteriormente te lleva la comida. Pero no acaba aquí, ¿No estarás de celebración? También pueden cantarte feliz cumpleaños. ¿Qué no es suficiente? Pues pueden tocar música, poner anuncios o incluso por qué no, conversar con sus invitados.