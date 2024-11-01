Mi vecino llevaba tres meses usando el modelo 6050 del robot de uso de IA general Roboxt y solía justificar la rentabilidad de su adquisición porque lo empleaba para que se pasase niveles de videojuegos en su nombre.

Mi compañero de trabajo, Javi, contaba las bondades de su robot de uso general porque le construía muebles de casa y se ahorraba comprarlos.

Yo me resistía a comprarlo porque prefería disfrutar yo mismo de mis videojuegos y de mi capacidad manipulativa

Ahora llevamos un año de control férreo de la sociedad y los robots no parecen dar su brazo a torcer. Es más agridulce que AGIpicante.

#FuturoImperfecto