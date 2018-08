Rober Bodegas lamenta que los gitanos no le perdonen: "Me han echado maldiciones"

Rober Bodegas, componente del dúo cómico Pantomima Full que denunció "más de 400 amenzas de muerte" por parte de "personas ofendidas" tras un monólogo en el que vertía chistes sobre la etnia gitana, ha anunciado que esperará que "la justicia se haga cargo" de la situación en vista de que sus disculpas "no han sido aceptadas por la comunidad romaní". "En cualquier caso, la certeza de que alguna desgracia sufriré es innegable más allá de posibles encontronazos con miembros no representativos del colectivo, puesto que me han echado maldiciones"