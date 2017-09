A Richard Stallman no le convence el amor de Microsoft por Linux

Al padre del software libre, Richard Stallman, no le hace gracia el subsistema de Linux de Windows 10, a juzgar por unas declaraciones que ha hecho a TechRepublic. Stallman cree que esto es una estrategia de Microsoft para extinguir el uso del software libre: “Sin duda se ve de esa manera. Pero no será tan fácil extinguirnos, porque nuestras razones para usar y avanzar en el software libre no se limitan a la conveniencia práctica. Queremos libertad. Como una manera de usar las computadoras en libertad, Windows no es un comienzo”.