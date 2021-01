El exciclista Ricardo Riccò, que corrió en el Saunier Duval y fue sancionado de por vida por dopaje y que estuvo a punto de morir por inyectarse bolsas de sangre en mal estado (llevaban 25 días en el frigorífico de su casa), aseguró en sus redes sociales que la vacunación por la Covid-19 no debe ser obligatoria. Y que él no lo hará porque no se fía de lo que pueda contener.