Revolut : Huid insensatos!

Hace un año abrí una cuenta en Revolut, y la verdad es que no tuve ningún problema, la app iba bien, pude hacer algunos pagos al extranjero de forma rápida, etc.

Hace unos meses sacaron el servicio Business para negocios, y como yo trabajo en importaciones y pago con divisas me pareció interesante. Por una cuota de 7 Euros al mes podía hacer transferencias sin comisiones, rápido y con un cambio mejor que los bancos de aquí, así que me apunté.

Hoy está en portada de Menéame

Creo que el titular es bastante explícito, y este banco no es otro que Revolut.

Yo estoy viviendo mi personal pesadilla con Revolut en estos momentos, y probablemente si no me hubiera encontrado esa noticia me la habría guardado como un caso personal de mala suerte : No puede ser que con otros sea también así.

Que si, que ya cuento con que me dirán que me lo merezco por acudir a un banco extranjero "cool".

Cuando se paga a una empresa fuera de la UE se suele hacer en dólares. Hay bancos en los que puedes solicitar la transferencia online, pero esa solicitud pasa a la central de pagos, que es la que emite el pago, quizás al día siguiente o al otro, con el cambio vigente en ese momento, que tú desconoces en el momento en que ordenas el pago. El banco además suele cobrarse una comisión por el cambio (así si el cambio es 1,17, por ejemplo, el banco igual te hace 1,16), y luego te cobra una comisión por la transferencia, que puede ser un fijo o un porcentaje.

La ventaja de servicios como Revolut (hay otros, Kantox, WorldFirst, CurrencyFair,etc) es que puedes ver el cambio en vivo y decidir en que momento transfieres., sin comisión por el cambio, y en mi caso pago 7 Euros al mes con el que puedo hacer 1 o 10 transferencias. He llegado a ahorrar unos 300 Euros en una sola transferencia, así que si trabajaba con ellos es porque me interesaba, no porque fueran millenials o cools.

Hasta aquí la parte bonita.

A principios de Septiembre viajé con un cliente a Shenzhen, China. Fuimos a ver una máquina, le hicimos unos cambios, y el cliente me pagó para que la máquina se embarcara en cuanto estuviera lista. El día 21 sde Septiembre transfería 17000 dólares al proveedor a través de Revolut. debería de llegar en 3 o 4 días laborales, embarcarse la máquina y a estas alturas estar ya en España.

El día 27 hice una segunda transferencia por Revolut a otro proveedor, de 4886dólares.

Entonces le pregunto a mi proveedor como está el embarque y me dice que el dinero no le ha llegado, y que sin dinero no hay máquina. Y empieza la pesadilla con Revolut.

Revolut me ofrece los comprobantes conforme hizo la transferencia y dice que todo está bien, que se habrá retrasado. Pero pasan los días, la situación cada vez es más grave y el proveedor insiste en no enviarme la máquina porque no pago. Al final el día 11 de octubre Revolut "se da cuenta" de que el banco intermediario (Barclays) le devolvió el dinero el día 4 , pero que no lo habían puesto en mi cuenta porque Barclays les había dado mal las instrucciones.

Es una excusa absurda, porque si Barclays le devuelve 17,000 dólares lo normal es que busquen a quien pertenece... ¿Quien hizo una transferencia de 17,000 dólares? Y desde el día 4 al 11 seguían diciéndome que todo estaba correcto.

Bueno, el día 11 se enteran de que el dinero es mío. No sé, digo yo que será cuestión de apretar unas teclas y abonar el dinero en mi cuenta. ¿No? Pues no, a 22 de Octubre sigo quejándome todo los días y siguen sin devolverme el dinero. Ya llevamos más de un mes.

¿Y que pasa con la transferencia de 4886 dólares? Pues peor aún, porque los 17,000 dólares sabemos que los han devuelto y que "algún día" me los abonaran, pero los 4.886 dólares no tienen ni idea de donde están. Dicen que han escrito a Barclays, y que como no saben nada "volverán" a escribir. Eso ya 7 u 8 veces. A parte de que no me los crea ¿Y si Barclays no contesta nunca? No iría mal una llamada de teléfono.

Aparte del daño comercial que me supone esta situación, de las molestias (lógicas) con el cliente, de cancelación de pedidos por no poder reponer stock, etc. hay otro tema.

Resulta que yo he de ingresar euros en Revolut para que me los cambien a dólares. Claro, me los cambiaron con fecha 21 de Septiembre. Ellos dicen que el día que me devuelvan será 17,000 dólares porque es la transferencia que hice, y me dicen que intente hacer de nuevo la transferencia con ellos. Ni hablar. El cambio Euro/dólar actualmente es menos favorable que hace un mes, y creo yo que me deberían devolver los euros que tuve que convertir a dólares en esa fecha para hacer la transferencia.

Naturalmente he abierto una reclamación en el UK Finantial Ombudsman quejándome sobre este caso y solicitando compensación.

El cliente ha tenido que hacer otra transferencia para que le embarcaran su máquina (sale esta semana con un mes de retraso), y yo le compensaré cuando Revolut me devuelva el dinero.

Mientras sigo sin saber donde están 22,000 dólares ni cuando me los abonarán. Revolut está haciendo negocio con un dinero que es mío y debería estar en mi cuenta.