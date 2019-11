Revolución democrática

Buenas a todos

Antes de nada, solo quiero remarcar que es mi primerito día escribiendo un artículo, por lo que huelga protegerse de antemano ante las más que seguras críticas que recibiré, ya que avisando, no incurro en traición.

Ayer vivimos una revolución ocurrida con la marcha y retorno de @Livingstone85 en la cuál, en unas pocas horas, menéame, web que aglutina corrientes ideológicas de todos los tipos, experimentó una ebullición solidaria (por parte de muchos usuarios de diferentes pensamientos) ante la injusta arbitrariedad a la hora de castigar a meneantes implicados en la calidad y desarrollo de la página por señalar a los que afrentan el buen funcionamiento de la web que, respaldados por un proteccionismo inusual no creíble en una democracia, campan a sus anchas por aquí. A su vez, pudimos sentir una algarabía procedente de otros usuarios reaccionarios de extrema derecha que han inundado esta web con cuentas clon y mentalidad retrógrada contraria a los valores humanos de tolerancia (palabra peleada por la extrema derecha aquí, ya que la pide para ellos pero luego no la tienen para los demás). Esta gente abastecen comentarios que atentan contra la mentalidad sana en un estado de bienestar que como persona de izquierdas, siento que debo defender ya no solo por las demás personas que me rodean sino por mí y mi familia.

Se han expuesto las múltiples fallas y lacras que sufre el sistema de votación y emputece el ambiente, creándose un debate entre dos bandos, fruto de la polarización que existe a nivel mundial, donde la izquierda recuerda viejos tiempos en los cuales el fascismo creció lentamente, pero sin pausa, y avisa a lo que conllevó a una Europa sumida en parte por esa ideología que trajo millones de inocentes muertos en campos de exterminio por ser “distintos” en raza, color y pensamiento.

Quiero recordar que esos muertos “externos” en esa segunda guerra mundial, donde España se declaró “neutral”, no están lejanos si recordamos los que también tenemos aquí a día de hoy en nuestro propio suelo patrio, enterrados en cunetas sin que sus familias hayan podido recuperarlos todavía... mientras que los vencedores de la guerra civil, robaron y mantienen a día de hoy, posesiones y privilegios propios de la dictadura aún pasada esa falsa transición, esa de la que nadie habla pero que hoy vemos flashes en múltiples noticias injustas sobre sentencias judiciales o declaraciones políticas.

Por ello, es más que evidente que esos restos podridos de una dictadura que no ha sido juzgada ni condenada junto a sus autores y descendientes en nuestro propio país, están volviendo a ser desenterrados y a dar un olor podrido y rancio a su vez en todos lados donde el epicentro ha sido el nacimiento de Vox. Toda la parafernalia montada a su alrededor para engañar y/o dirigir a las masas hacia un redil donde se agiten banderas de España made in China mientras que los derechos son recortados al grito de "a por ellos", es emitido diariamente ante el asombro de la gente que, analizando con mente racional, no sabemos distinguir si el entorno de esta neo-paleto derecha vive en pisos o cuevas y se comunican gritando.

Como gente de izquierda, es nuestra labor no solo hacer la famosa autocrítica aunque la derecha luego se "despolle (perdón por la expresión) por cómo ha hecho girar a todo el mundo hacia nosotros mientras roban a manos llenas...) pues sí, también es labor nuestra crear conciencia ya no solo de clase sino antifascista por lo que pasar la fregona, escoba, aspirador o lo que se considere para limpiar esta horrible mancha en nuestro país, debe ser primordial, ya que a diferencia del resto de Europa, el ejército rojo de la URSS, no llegó a España para eliminar el fascismo que imperó décadas aquí y por ende, acciones hoy condenadas en Alemania, lugar donde Hitler comenzó todo, aquí se permiten ante la permisividad de la justicia que no castigan saludos fascistas, sin ir más lejos, como hemos visto en varios canales junto a horribles manifestaciones con antorchas.

Menéame por desgracia tiene implantado ese germen “ultra”, (así lo blanquean los medios de desinformación), y aprovechándose de sus resquicios en el uso del karma, usuarios ultras denigran y filtran la información relevante en contra de su ideología y a su vez, acusan a la gente de que antes esta web era denominada “progréame”, como si eso fuese malo, un insulto o un dolo que hayan padecido, olvidando que se nutren de sus diarios afines todos los días pero, en su labor de extender ese discurso xenófobo, de odio, racista, manipulado y característico, usan esta web para captar gente desencantada con la situación actual de una España que no olvidemos, ha sido gobernada por la derecha desde la segunda República pero como no, la izquierda es la culpable de todo siempre, incluso del tema de Cataluña, tan usada por los mismos voxeros para generar odio aquí.

No sé qué sucederá en el futuro, por mucho que mi nick diga "Cuñadomilitar", pero sí sé y tengo claro que defenderé los derechos de todas las personas que quieran colaborar para hacer un país mejor respetando a los trabajadores y a los que no especulan con sus vidas por ganar más dinero a costa de la salud de los obreros y bienestar familiar. Quiero que quien venga a ayudar, tenga un trabajo y vida digna con acceso a una sanidad y educación de calidad merecida cuando la necesiten y sobre todo, futuro... es decir, con que se cumpla la constitución, seré feliz!

Mientras tanto, señalar al fascismo ultraderecha, no es delito, es un deber.

Atentamente: un rojo de corazón.