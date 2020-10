Tal y como explica Tien Tzuo en su libro "Subscribed: Why the Subscription Model Will Be Your Company’s Future—and What to Do About It", estamos viviendo una explosión alrededor de las suscripciones y son muchas las empresas que han adoptado este modelo de negocio porque permiten un mejor conocimiento del cliente, fidelizan y, además, permiten modelos de ingresos mucho más estables y predecibles.