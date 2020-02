Reto a la comunidad: ¿cómo discernir con CERTEZA entre ciencia y pseudociencia? Cita UN solo "paper"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

¡Hola vaquero! Esto es un experimento didáctico colectivo.

Antes de darle al gatillo del positivo o el negativo, te invito a que leas esto:

Mi intención con este experimento no es atacar personalmente a nadie sino APRENDER entre todos. Guarda las formas, debate con educación, no insultes a nadie, aporta tus argumentos de forma lógica y racional y yo haré lo mismo.

¿Se puede dialogar contigo racional y educadamente sobre ciencia? ¡Esta es tu oportunidad de demostrarlo y tapar así las bocas de muchos "magufos"! WIN-WIN.

Si no sabes responder a la pregunta con certeza, demuestra tu curiosidad intelectual votando esta noticia para que entre todos escojamos la mejor respuesta. Si la negativizas es porque supongo que la consideras una pregunta estúpida o demasiado obvia, puesto que tú sí sabes cómo discernir con certeza entre ciencia y pseudociencia, en cuyo caso te invito a que compartas con nosotros tu metodología detallando paso a paso qué es necesario (si algo) dar por hecho a priori, desde qué premisas partes, qué argumentos sigues y a qué conclusiones llegas que te permitan discernir entre ciencia y pseudociencia con certeza.

O bien, si no prefieres describir tu método, enlázanos a un "paper" de algún reputado —o no tan reputado, eso ya lo decides tú— filósofo de la ciencia o científico que describa pormenorizadamente su metodología de forma lógica y racional, a ser posible disponible en scholar.google.com

Como todos convendremos, es ABSOLUTAMENTE IRRACIONAL afirmar que la homeopatía sea una pseudociencia o que la teoría de cuerdas y la hipótesis del multiverso sean ciencia simplemente porque sí.

Ni en ciencia ni en filosofía de la ciencia se argumenta simplemente porque sí: las cosas hay que razonarlas, como es autoevidente, ¿verdad?

Si afirmas categóricamente que cualquier disciplina es una pseudociencia, explica tu porqué. No digas simplemente porque sí. Explícate. Quiero aprender de ti.

Desarrolla tu porqué. Indícanos tu metodología lógica y racional para llegar a esa conclusión con certeza. ¿Es lo mínimo que se le puede pedir a un científico o a un filósofo de la ciencia, que explique su metodología, cierto? ¡Si no la ciencia sería una locura!, ¿verdad?

Del mismo modo que un informe sobre violaciones de obispos de la Iglesia Católica tendría pocas posibilidades de ser publicado por el Vaticano, estimo que un reto intelectual de esta categoría que osa desafiar a la comunidad amante de la ciencia de menéame a argumentar en lugar de dogmatizar tampoco las tiene. Salvo que me equivoque y realmente la comunidad de meneantes sea tan tolerante y abierta a la indagación y a la curiosidad epistemológica como suele presumir.

Pero eso es lo de menos: redactarlo servirá para citar este reto en cada hilo sobre pseudociencias que me encuentre a partir de ahora. }:-)

Bien.

Hoy, durante el transcurso de lo que yo creía que iba a ser un razonado diálogo con meneantes que a lo mejor mantenían posturas intelectuales diferentes a la mía —ya que me gusta aprender de quienes puedan tener opiniones divergentes de las mías, para reconsiderar mis propias opiniones si así lo estimo oportuno o fortalecer mis argumentaciones, claro—, diálogo en el cual, como se puede comprobar leyendo el hilo de forma ordenada me he dirigido desde el primer momento de forma muy educada a todos mis contertulios, sin embargo he tenido la desagradable experiencia de ser insultado numerosas veces por el usuario @suzudo (se pueden leer sus insultos hacia mí aquí) y otros menantes en la noticia "El Supremo desestima la demanda contra Pedro Duque por declaraciones ofensivas contra las terapias naturales".

El usuario @suzudo, además de manipular deshonestamente mis argumentaciones y contestar con vaguedades y cantinfladas una y otra vez (vaguedades y cantinfladas que se pueden ver en el hilo, insisto) me ha insultado simplemente por cometer el terribilísimo error de hacerle estas 4 sencillas preguntas:

Como todo el mundo sabe, es lógico afirmar que la homeopatía es una pseudociencia, ¿verdad?

Yo sin embargo NO afirmo que la homeopatía sea una pseudociencia.

Pues bien;

Entiendo que si consideras que determinada disciplina es una pseudociencia... tú eres quien lo afirma. Yo NO.

Como todo el mundo sabe, en ciencia, la carga de la prueba recae en quien hace una afirmación:

¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un aserto determinado, preciso y sin ambigüedad se considere científico? ¿Por qué no me citas UN solo paper en filosofía de la ciencia que nos permita a todos seguir un algoritmo lógico y racional del que se colija cómo determinar con certeza entre ciencia y pseudociencia? -> scholar.google.com En el caso de que afirmes ser capaz de discernir con certeza entre ciencia y pseudociencia, entonces: ¿Qué algoritmo lógico y racional sigues para conseguir discernir con certeza si la Teoría de cuerdas es ciencia o si la hipótesis del Multiverso es pseudociencia? ¿Son falsables? Y si son falsables, ¿cómo, exactamente? ¿Qué tipo de datum observable y medible directa o indirectamente refutaría cada una de ellas? ¿Qué algoritmo lógico y racional sigues para conseguir discernir con certeza si materia y consciencia son lo mismo? ¿Puedes describir el color rojo como si se lo describieras a un ciego de nacimiento, desde la experiencia subjetiva de un Yo auto-consciente ¿emergido? a partir de una materia viscosa llamada cerebro?

certeza

De cierto.

1. f. Conocimiento seguro y claro de algo.

2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar.

Mis respuestas:

1 - No lo sé.

2 - No lo sé.

3 - No lo sé.

4 - No.

Y si no, sigue dogmatizando determinando arbitrariamente sobre qué es ciencia y qué pseudociencia simplemente porque sí, como los Papas...

"Como regla, comienzo mis disertaciones sobre el Método Científico diciéndoles a mis estudiantes que EL MÉTODO CIENTÍFICO NO EXISTE." Karl Popper.

Fuente: "Realism and the Aim of Science: From the Postscript to The Logic of Scientific Discovery", por Karl Popper, 1983. scholar.google.com/scholar?cluster=16109402306913995710 - ISBN-10: 1138168947

"Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es correcto.

El ignorante critica porque cree saberlo todo. El sabio respeta porque reconoce que puede aprender algo.

Cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil."

Albert Einstein

¿Se puede dialogar contigo racionalmente sobre ciencia?

Demuéstralo.

Así podrás llamar a los pseudocientíficos por su nombre: magufos.

O, de no hacerlo, si afirmas saber con certeza qué es ciencia y qué pseudociencia simplemente porque sí, pero eludes decir el porqué, entonces pontificas y dogmatizas, ergo calla para siempre:

CIENTIFISTA.

¡Se me ha pasado deciros que también firmé como SolveCoagula la edición partiendo completamente desde 0 del artículo CRITERIO DE DEMARCACIÓN:

es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_de_la_demarcación&old

El artículo, redactado por un aficionadillo en bata y zapatillas completamente amateur como yo, denominado por aquel entonces CRITERIO DE DEMARCACIÓN (pues CRITERIO es más fuerte que un mero "PROBLEMA"), fue nominado a artículo destacado, llegando a estar en el TOP 25 de los más fuertemente referenciados en la Wikipedia en español (252 referencias).

Desgraciadamente los CIENTIFISTAS (aunque yo suelo llamarlos por su nombre: CIENZUFOS, neologismo que presumo de haber acuñado (en mayúsculas y con todas las letras, pues no se puede denominar de otra forma a quien presume conocer cuál es tal CRITERIO pero no dice cómo llevarlo a la práctica con certeza) organizaron una consulta de borrado y, seguramente no sin sus motivos, decidieron borrarlo. ¡A la hoguera con el apóstata!

Como os comentaba, si todavía os apetece echaros unas risas, mi última edición de Noviembre de 2007, antes de que 8 meses más tarde la borraran, fue esta:

es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_de_la_demarcación&old

¡Salud y buen debate!