Resurreción (FI - 6)

Pues no fue fácil de conseguir, primero fueron años de búsqueda hasta encontrar textos, posiblemente apócrifos, o en los que sus seguidores hablaran de él. También algunas cartas privadas, o noticias de la época y de los años posteriores. Usando los algoritmos más avanzados y con técnicas para detectar falsificaciones, conseguimos fusionarlo todo, incluso con sus contradicciones, y hemos creado un clon digital de su personalidad. Pero hemos dado un paso más, con las modernas técnicas robóticas, hemos implantado esa personalidad en este humanoide. Podemos afirmar que hemos recreado a Ned Ludd.