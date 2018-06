De que el PSOE no llegó al gobierno antes, no se culpe a la aritmética. Se podía y se debía haber sacado al PP de las instituciones en diciembre de 2015. El propio Sánchez confesó que fue presionado por las élites económicas y mediáticas para que no pactase con Podemos, y ya vimos el acoso de su partido. Y si no se hizo así es por que el Psoe quería perpetuar al PP através de sus presupuestos el mayor T posible .