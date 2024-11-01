Restricción general de la sanidad privada ante recortes: beneficio ligado a salud pública

Entradilla:

Si llegan recortes, el resultado previsible es peor acceso, más desigualdad y más gasto a medio plazo. Propongo un marco sencillo: que la sanidad privada opere subordinada al interés general y que el beneficio del inversor quede ligado a mejoras verificables en la salud de la población.

1) Qué problema viene con los recortes

Cuando se recorta, normalmente se traslada presión al sistema: aumentan listas de espera, se reducen recursos en primaria y se agravan brechas entre quien puede pagar y quien no. A la vez, crece la tentación de “externalizar” sin controles reales.

2) Principio rector

La sanidad privada puede existir, pero supeditada al interés general.

Y si participa en servicios que afectan al conjunto, su retribución no debería depender solo de volumen/actividad, sino de resultados.

3) Propuesta: retorno proporcional a mejora en salud poblacional

Planteo vincular parte del beneficio privado a resultados medibles. La idea es simple:

si la salud general mejora de forma verificable, se gana más; si empeora o no mejora, se gana menos.

4) Cómo aterrizarlo

Indicadores públicos y auditables (ej.: control de crónicos, reingresos evitables, tiempos de espera, prevención efectiva, continuidad asistencial).

Base de comparación : se mide contra un punto de partida y se ajusta por riesgo (edad, complejidad, etc.).

Pagos mixtos : una parte fija por prestar el servicio + una parte variable por resultados.

Transparencia: datos agregados publicados, auditoría independiente, sanciones si hay manipulación.

5) Límites para evitar trampas

Prohibir incentivos a “seleccionar pacientes fáciles”.



Penalizar prácticas que desplazan costes al sistema público.



Garantizar acceso sin discriminación por complejidad o renta cuando el servicio afecte al interés general.

6) Qué busco con esto

No es “privada sí o no”. Es alinear incentivos: que ganar dinero dependa de mejorar salud real, no de multiplicar actos médicos o de capturar rentas durante recortes.

Si vamos a pasar por ajustes, prefiero discutir un marco que proteja resultados y equidad. ¿Qué indicadores pondrías tú? ¿Qué controles serían imprescindibles?