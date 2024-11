La respuesta de Yago Álvarez a la radio de Jiménez Losantos: "No tengo nada mejor que hacer que colaborar con uno de los mayores difusores de bulos de este país"  

Según ha difundo en su cuenta de Twitter, le han pedido desde esRadio un audio de su hermano narrando el calvario que ha sufrido. También ha compartido su respuesta. "Me escriben del programa de @manuel_llamas en la radio de Jiménez Losantos para que le pida un audio a mi hermano contando su testimonio de la DANA. Le he contestado esto. Te lo pongo por aquí, Manuel, por si tu currante (que bastante tiene con aguantarte) no te lo pasa"