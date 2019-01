Qué respondes a la pregunta ¿Cuáles crees que son tus debilidades? en una entrevista de trabajo

Siempre he tenido curiosidad en saber cuales son las respuestas que muchos de los aspirantes a un empleo contestan a esta pregunta. Yo he pasado por muchos procesos y siempre ha sido incomodo para mi, claro ya digamos que analizo un poco mis puntos a favor y me centro en ellos.

Sin embargo me han tocado momentos donde el entrevistador insiste en saber cuales son tus defectos y además te dicen que no aceptan respuestas como "Duermo mucho" "Soy desorganizado" etc.

Hay diferentes post en los que te dan tácticas pero estemos claros que esta incomoda pregunta nos ha hecho pasar a veces malos ratitos.