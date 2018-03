Repugnante mensaje desde Nuevas Generaciones a Ruth Ortiz: “Sarna con gusto no pica”

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Insultos desde la derecha en redes: “Está comprada por el PSOE de Andalucía” Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre José Bretón, ha alzado la voz contra los dirigentes del Partido Popular que se manifestaron en Huelva ."Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos. De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no"