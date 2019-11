Repositorio de enlaces y argumentos que zanjan de una vez el tema de si VOX es un partido fascista

EDIT: Añado unos enlaces sobre su homofobia y su negacionismo del cambio climático.

Viendo otro articulo del típico iluminado que anda con la historieta de que VOX son unos pobres conservadores que defienden el sentido común y sus enemigos son la progretada que son una panda de descerabrados que llama a todos racistas y tal y tal y se están a la vez destruyendose a si mismos y a España seguro que también y sinceramente ya me aburre. Me aburre muchísimo todo el rato dandole vueltas a la misma realidad paralela que se montan algunos en su cabeza y que acaba blanqueando un partido que académicamente hablando en neo-fascistas. Y los partidos neo-fascistas en cuanto pueden (tocan poder y no tienen demasiado consecuencias) acaban haciendo cosas fascistas, que ya creo que sabéis cuales son si habéis visto noticias recientes o leidos libros de historia.

Yo pensaba actualmente hace meses hacer un par de ensayos aquí sobre como se originan, piensan y se reproducen los partidos fascistas (y poner a descansar a los ignorantes que creen que el fascismo era un movimiento de izquierdas pese a todo el consenso e historia académica anterior) y como llegamos a los partidos neo-fascistas actuales pero al final me acabó ganando la pereza. Así que vamos a hacer esto por ahora. Como no va a haber manera de convencer a sus votantes ya que para ellos no es un razonamiento, es una posición ideologica por fé y vamos a seguir con esto dándole vueltas yo dejo todos los enlaces que he recopilado y alguna cosa util más que he tenido que usar en esta misma página sobre este tema. Algunos enlaces llegaron a portada pero otros tantos no por que fueron tirados por su comando particular así que viene bien también tenerlos a mano.

Enlaces:

www.elplural.com/politica/espana/vox-franquismo-condena-memoria-histor -> Apología del franquismo al negarse a condenarlo por ningún motivo.

elpais.com/politica/2019/07/02/actualidad/1562082007_026690.html -> Discurso xenófobo y militarista contra todos los musulmanes que parece casi pedir una nueva cruzada

elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553081667_396790.html -> Se reunen con partidos ultra-católicos y de la ultra-derecha en general.

twitter.com/izualdomingo/status/1110220385637801984 -> Varios políticos de VOX involucrados en homofobia, racismo, delitos violentos, antiguos líderes de grupos neonazis o incluso dos (2) con incitación o apoyo a la guerra civil.

elpais.com/politica/2019/10/01/actualidad/1569910595_818411.html?rel=l -> Diputada de VOX por Baleares deja el partido por considerarlo “un movimiento extremista y antisistema” y los acusa de homófobos, racistas y de practicar un "proselitismo totalitario"

www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/ortega-smith-voxafirm -> La mano derecha de VOX se inventa historias y difama sobre la treces rosas pese a que no hay ninguna acreditación histórica de ello (elpais.com/elpais/2019/10/04/hechos/1570201976_753128.html?rel=str_art)

elpais.com/politica/2019/03/21/actualidad/1553192724_570945.html -> Vox, obligada a prescindir de su candidato homófobo y negacionista (del holocausto por supuesto)

elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553109622_475842.html -> Un cabeza de lista por La Rioja era lider de un grupusculo fascista y fue detenido en 1982 acusado de apedrear autobuses con niños vascos.

www.eldiario.es/zonacritica/ur-fascismo-Abascal-traves-cuenta-Instagra -> Un análisis de como el marketing, estética y valores ur-fascistas se reflejan en la propia cuenta de Instagram del lider Santiago Abascal.

www.lamarea.com/2019/05/16/video-las-entusiastas-loas-de-javier-ortega -> Ortega Smith alaba el año pasado la figura del lider falangista Primo de Rivera.

www.lamarea.com/2019/05/15/el-pasado-falangista-de-javier-ortega-smith -> De hecho Ortega Smith lleva siendo una fangirl de Primo de Rivera desde mediados de los años 80.

elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571218855_548438.html -> Vox pide la suspensión de los derechos fundamentales en Cataluña. Abascal quiere que se declare el estado de excepción, no aplicado desde el franquismo.

cadenaser.com/ser/2019/11/07/economia/1573126534_938805.html -> VOX mienta continuamente con los datos relativos a la inmigranción en España, una y otra vez. También respecto a su criminalidad (www.eldiario.es/desalambre/supuesto-vinculo-inmigracion-delincuencia-V) O tienen los peores fact-checkers del mundo o tienen claramente una agenda anti-inmigración cueste lo que cueste.

www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1597968/vox-considera-ve -> Vox considera "una vergüenza" la sentencia [del Procés], "al gusto de Sánchez", y estudiará cómo recurrir: "Hay un golpe de Estado vivo"

www.elplural.com/politica/vox-amenaza-con-enterrar-a-zapatero-sanchez- -> El más intransigente de toda la formación, Hermann Terstch menciona enterrar a Zapatero, Sánchez y Pablo Iglesias en un “vertedero”

elpais.com/politica/2019/10/20/actualidad/1571575152_143333.html?rel=s -> Vox insiste en un aplazamiento de las elecciones que los expertos ven inconstitucional. “Disolver las Cortes y aplazar las elecciones es el equivalente a un golpe de Estado", advierte López Garrido

www.huffingtonpost.es/entry/vox-pnv-ilegalizar_es_5dbeb12ce4b0d8b441d0 -> Ortega Smith (Vox) amenaza en 'LaSexta Noche' a Esteban (PNV) con ilegalizar su partido

www.elplural.com/politica/de-embajador-con-hitler-a-lider-de-vox-la-sa -> El tio-abuelo de Espinosa de los Monteros era una figura en el franquismo y estuvo presente en la infame reunión de Hendaya con Hitler. Por cierto, su padre estaba en la formación DENAES que es la típica patriotada que se masturba pensando que la nación española está siempre bajo peligro y hay que poner a la nación sobre todo y cuyo fundador ni más ni menos fue Santiago Abascal.

www.europapress.es/madrid/noticia-vox-pp-cs-piden-asamblea-ilegalizar- -> Vox, PP y Cs piden en la Asamblea de Madrid “ilegalizar partidos separatistas que atenten contra la unidad” de España

www.larazon.es/espana/vox-plantea-ilegalizar-a-podemos-por-no-defender ->Vox plantea ilegalizar a Podemos por no defender la unidad de España: “Tienen bilis antiespañola”

www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-insinua-cerrar-sexta-s -> Un dirigente de Vox (de hecho, el vicepresidente del partido) amenaza con cerrar La Sexta si llega a gobernar.

elpais.com/politica/2019/05/10/actualidad/1557487905_979807.html?rel=m -> Vox veta a EL PAÍS por informar del pasado falangista de su candidato europeo. Abascal atribuye la información al "activismo comunista" del diario pero no la desmiente ni matiza. En esta misma noticia aclaran:

"El motivo de este veto, según las mismas fuentes, es el artículo publicado hoy mismo por EL PAÍS bajo el título “Un falangista en el Parlamento Europeo” que recuerda que el cabeza de lista por Europa del partido ultranacionalista fue candidato por dos ramas de Falange en 1995 y 1996. En 2012, Jorge Buxadé calificó de “almas superiores” a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y a Ernesto Giménez Caballero, uno de los ideólogos del fascismo en España."

www.elmundo.es/espana/elecciones-generales/2019/11/10/5dc854f4fc6c8303 -> Vox impide el acceso a su sede a los periodistas del grupo Prisa para cubrir la noche electoral

elpais.com/politica/2019/04/21/actualidad/1555861066_784668.html -> Pero no lo hace solo con periódicos y medios del grupo PRISA.

www.publico.es/politica/fundacion-francisco-franco-vox-ultraderecha-ul -> El presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco es literalmente el primo de Ortega Smith.

preview.redd.it/kbnwylqdv4t31.jpg?auto=webp&s=62a6dfd065cf3984f744 -> En una contramanifestación después del juicio del Procés en Madrid se pudo ver a literales fascistas haciendo el saludo fascista mientras llevaban una bandera de España con el logo de VOX.

www.eldiario.es/andalucia/Vox-Parlamento-empleados-publicos-violencia_ -> Vox pide al Parlamento andaluz los nombres de funcionarios que evalúan la violencia de género para "depurar casos ideológicos" [A 2 pasitos a una persecución ideológica]

www.lamarea.com/2019/06/03/el-argumentario-homofobo-de-vox-contra-javi -> El argumentario homófobo de VOX contra Javier Maroto. En otro de los puntos de la nota denuncian que Javier Maroto «utiliza el rol gay para exhibir una pretendida modernidad, que en realidad es [sic] sumisión a los dogmas de la progresía post 68". [...] "Entre los ejemplos a seguir como homosexual que VOX propone destaca un nombre, el de Otto Weininger. Psiquiatra austriaco de finales del XIX que terminó suicidándose en 1903 por no soportar su condición de judío y homosexual. Weininger mantuvo durante su corta vida un discurso antisemita y misógino. Fue uno de los intelectuales utilizados por la propaganda nazi, en especial por Julius Stracher. A pesar de la simplificación que existe sobre el pensamiento de Otto Weininger, heredada de su utilización y manipulación por parte del nazismo, su figura es considerada entre la extrema derecha actual como el paradigma del individuo que abjura de su condición judía y homosexual. Una figura principal de lo que los estudiosos del antisemitismo llaman auto-odio" [Nota: La figura que ponen de Milo también les salió rana por unos escándalos de declaraciones de pedofilia que tuvo a parte de ser un fascista de cuidado]

www.elespanol.com/espana/politica/20190319/terapias-reconducir-gays-fr -> "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología" y otras frases del candidato homófobo de Vox "España no era un régimen totalitario con Franco", afirma Fernando Paz, número uno de Albacete por Vox el 28-A. [Acabó cesado]

www.losreplicantes.com/articulos/juan-ernesto-pfluger-vox-gays-amor-vi -> Juan E. Pflüger, responsable de comunicación de VOX: "Lo de los gays no es amor, es vicio" [Sigue en el cargo]

www.elespanol.com/espana/politica/20190604/rocio-monasterio-diputados- -> Rocío Monasterio y otros diputados de Vox, a favor de la "libertad" para llevar a terapia [de reorientación] a los hijos gays [Estas terapias, aparte de no funcionar en ningún estudio y provocar graves daños psicológicos durantes años a los que la reciben implica que es una enfermedad o que está mal para empeza]

Cosas útiles:

-El consejo general de la ONU denominó al regimen franquista como de corte de fascista en 1946 para condenarlo y negarle la entrada, cuando ya tenían bien clarito que era el fascismo por experiencia personal: www.derechos.org/nizkor/espana/doc/spa12dec46.html

"UN General Assembly Resolution 39(I) on the Spanish Question.

39 (I). Relations of Members of the United Nations with Spain

The peoples of the United Nations, at San Francisco, Potsdam and London, condemned the Franco regime in Spain and decided that, as long as that regime remains, Spain may not be admitted to the United Nations.

The General Assembly, in its resolution of 9 February 1946, recommended that the Members of the United Nations should act in accordance with the letter and the spirit of the declarations of San Francisco and Potsdam.

The peoples of the United Nations assure the Spanish people of their enduring sympathy and of the cordial welcome awaiting them when circumstances enable them to be admitted to the United Nations.

The General Assembly recalls that, in May and June 1946, the Security Council conducted an investigation of the possible further action to be taken by the United Nations. The Sub-Committee of the Security Council charged with the investigation found unanimously: |1|

"(a) In origin, nature, structure and general conduct, the Franco regime is a fascist regime patterned on, and established largely as a result of aid received from, Hitler's Nazi Germany and Mussolini's Fascist Italy. "

Aquí para mi la clave para que no te lien con argumentos del tipo, no pero si la 2ª república, no pero si son centristas o de "que no condenen no significa que no estén en contra" es dejarlo bien clarito como ya tuve que argumentar hace unos meses cuando VOX se negó a condenar el franquismo:

"Es imposible que no tengas una opinión y no he dicho nada sobre tu posición, solo estaba elucubrando sobre tu mágica posición intermedia. ¿Estás en contra de los asesinatos masivos por motivos raciales (y tambíen por motivos políticos de estos que se oponen a los primeros) o no? Me es totalmente imposible pensar que hay tal tonto centrista sin sentimientos como para no tener una opinión sobre esto. Como " ah bueno, a mi me da igual que asesinen medio vecindario; hay malos en todos bandos" Si estás en contra de esto te aseguro que estás radicalmente en contra por que te parecería uno de los actos más inmorales posibles y para VOX habría 0 motivación para no condenarlos entonces, se ahorrarían el lio. Si no lo hacen es obvio por qué. Pueden denunciar también si quieren los crímenes de la 2ª república (y esto no curiosamente no les causa ningún problema) sin dejar de condenar a regímenes fascistas. La situación les ha movido a tener que pronunciarse de un modo u otro y se han negando explícitamente, no es que se hayan quedado callados o no hayan ido al congreso, lo han dicho en declaraciones públicas.

[...]

- Es imposible no tener una opinión sobre el fascismo y esta es necesariamente radicalmente a favor (no condenas, te parece bien) o en contra (condenas).

-El franquismo es de corte fascista.

- VOX EXPLICITAMENTE NO CONDENA EL FRANQUISMO EN EL MOMENTO DE QUE PÚBLICAMENTE COMO FORMACIÓN POLÍTICA ESTÁN REQUERIDOS A POSICIONARSE.

- No hay ninguna otra razón posible por la que no hacerlo.

--------------------------------------------------------------------------------

- Por tanto VOX hace apología del fascismo."

Que no os vengan con mierdas centristas, o estas favor de la violencia y muerte para crear etnoestados o no, no hay punto intermedio.

-En el tema de cataluña como enlaces anteriores muestran VOX se ve decidido a querer establecer estado de excepción que se no se había usado desde el franquismo, suspender derechos consitucionales y también hace alusiones muy extrañas sobre que el estado es incapaz de guardar el orden constitucional hasta un gran nivel:

www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1597968/vox-considera-ve

" Vox considera "una vergüenza" la sentencia, "al gusto de Sánchez", y estudiará cómo recurrir: "Hay un golpe de Estado vivo"

" Ortega Smith sostiene que el Supremo comete "un gravísimo error" porque "la rebelión continúa y no ha sido desactivada"

[...]

Una sentencia que consideran "muy desafortunada" y "una vergüenza para España" y para el propio Tribunal Supremo porque evidencia hasta qué punto el Estado es "incapaz" de defender el orden constitucional y la soberanía nacional ante unos hechos que ahora se resumen como "poco más que una algarada callejera", en palabras de Abascal. "

Hmmm, me pregunto que clase de formaciones políticas hacían este tipo de declaraciones y luego las tomaban como excusa para hacer sus objetivos políticos.

EXTRA. Cosas estúpidas liberales (por que una de las cosas de los partidos neo-fascistas es ser ultra-liberales en lo económico) y patrioteras, criminalidades varias que han hecho pero que son corrupteces normales y otras cosas relacionadas:

elpais.com/politica/2019/03/28/actualidad/1553805206_169824.html?ssm=T -> El gurú económico de Vox denuncia la “discriminación” fiscal de los ricos. Manso pide privatizar la sanidad y la educación y sugiere desmantelar las pensiones públicas. Frente al Estado del Bienestar, el gurú económico de Vox defiende un Estado reducido a su mínima expresión: la Defensa, la seguridad interior y la justicia criminal. Estos son los servicios que, a su juicio, debe proveer el Estado, mientras que la sanidad, la educación e incluso parte de la justicia civil deben quedar en manos privadas.

www.elboletin.com/noticia/176839/nacional/la-reforma-fiscal-de-vox-ben -> La reforma fiscal de Vox beneficiaría por goleada a las rentas superiores a 601.000 euros

www.eldiario.es/madrid/Rocio-Monasterio-certificaciones-presupuestos-a -> Rocío Monasterio firmó presupuestos y certificaciones de obra como arquitecta sin tener el título

www.elplural.com/politica/ivan-espinosa-de-los-monteros-recibio-dinero -> Iván Espinosa de los Monteros recibió dinero de cuotas de Vox en su cuenta personal

elpais.com/politica/2019/10/09/actualidad/1570636032_494388.html?rel=s -> Espinosa de los Monteros y Monasterio construyeron y vendieron sin licencia un bloque de ‘lofts’

www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Madrid-clausura-Espinosa-Monteros_ -> El Ayuntamiento de Madrid [bajo gobierno de derechas] ordena clausurar la mansión de Iván Espinosa de los Monteros por ser ilegal

cadenaser.com/ser/2019/04/12/politica/1555057375_924155.html -> Programa económico de Vox: coste del despido más barato, sistema mixto de pensiones y menos gasto público.

www.eldiario.es/politica/Vox-subvencion-extrema_derecha_0_953655719.ht -> Vox desvía las subvenciones municipales que reciben sus grupos a cuentas del partido que controla Ortega Smith

www.elplural.com/politica/pelea-en-el-mitin-de-vox-soy-mas-espanol-que -> Dos simpatizantes del partido el mitin de Vox: “Soy más español que tú, que tienes cara de mono” Un hombre ha golpeado a otro con una bandera de España, siendo expulsado del recinto.

www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2019/10/27/simpatizantes-vox-cuelan-s -> Simpatizantes de VOX se cuelan en el Salón del Cómic de Alicante al grito de "Viva España" y "maricones"

www.elplural.com/politica/el-nuevo-mote-de-losantos-a-ivan-espinosa-y- -> Ni Jimenez Losantos soporta a Espinosa y Monasterio. Para el locutor, el matrimonio ultraderechista son "la parte meapilas, carca, yunquera, ultracatólica y sectaria. Es decir, los Ceaucescu"

www.elconfidencial.com/espana/2019-10-22/batet-expulsa-olona-vox-diput -> Batet expulsa a Vox tras el lío de quitarle los escaños a Cs y pedir un cambio en el debate. La portavoz de Vox, Macarena Olona, fue llamada al orden tres veces sin éxito. La presidenta del Congreso decidió entonces expulsarla tras saltarse todas las normas.

cadenaser.com/emisora/2019/11/06/radio_albacete/1573038093_416750.html -> Piden 24 años de cárcel para el número 2 de VOX por Albacete. Juan Francisco Robles Descalzo está acusado de seis delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalia solicita el pago de 3,5 millones de euros de multa. Si, si, acabó renunciando, solo faltaría.

www.eldiario.es/politica/campana-Vox-europeas-financio-iranies_0_85706 -> Vox reconoce que financió su campaña a las europeas con dinero iraní aunque la Ley Electoral lo prohíbe expresamente

www.eldiario.es/internacional/Vox-financiacion-Iran_0_857064958.html -> El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a su pasado terrorista. El PP considera "preocupante" que Vox se financiara con dinero de un grupo iraní, pero el grupo que patrocinó al partido de Abascal ha sido considerado por los neoconservadores de EE UU como la alternativa al régimen de Irán

www.eldiario.es/madrid/fundacion-dirigio-Abascal-extinguio-actividad_0 -> La fundación que dirigió Abascal se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad

www.eldiario.es/rastreador/Santiago-Abascal-instituciones-totalmente-i -> Abascal y su "chiringuito": confiesa que fundaciones como la que dirigió con un sueldo de 83.000 euros son "innecesarias"

elpais.com/politica/2019/11/07/actualidad/1573136752_651047.html?rel=l -> Más de 2.000 académicos e investigadores lanzan un manifiesto contra “las mentiras de Vox”. El escrito acusa al partido ultra de orquestar una campaña calculada para dar como válidos estudios sociológicos sin contrastar.

www.lamarea.com/2019/06/05/vox-y-su-argumentario-contra-el-cambio-clim -> VOX niega el cambio climático provocado por el hombre [que recuerdo que tiene el consenso de climatólogos, físicos, biologos, ecologistas..., datos, modelos informáticos, predicciones correctas y además lo estamos empezando a vivir ya en nuestras carnes. No es tan raro tampoco dentro de su nivel de fanatismo. Todo lo que menciona VOX en este comunicado por cierto es muy facilmente rebatible (en general se lo están inventando) buscando en google pero preguntadme si teneis dudas]

www.losreplicantes.com/articulos/abascal-niega-cambioclimatico/ -> Abascal niega el cambio climático antropogénico

www.elplural.com/politica/video-vox-santiago-abascal-cambio-climatico- -> Abascal, perdido con el cambio climático: "Desconozco las causas científicas" El líder de Vox ha reconocido que le gusta "el campo", pero admite que "estoy fuera de este debate" [Abascal básicamente es como Trump; ni puta idea de lo que habla pero se las da de entendido e insulta a los expertos en el campo correspondiente. VOX por cierto tiene un feudo donde medio-gobierna en Murcia, que aunque no es cambio climático atmosférico está sufriendo y sufrirá en un futuro las consecuencias de graves sequías y la inmensa contaminación en el Mar Menor que está matando a toda su fauna. Abascal sin embargo no se cree que el ser humano pueda provocar un cambio climático]

Y ya está. Podría poner cosas sobre como están claramente imitando a la ultra-derecha americana con la que ya se han reunido y como se mueven en el mundo de la posverdad con fake news, bulos, estadísticas falsas pero creo que ya es suficiente. No sé si esto es editable después de publicar pero si encontrais más noticias, datos o argumentos fuertes bien hechos (con sus fuentes de libros y tal) estaría muy bien ya buscaré donde ponerlo. ¡Gracias de antemano!