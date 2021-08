El remaster de Quake es una realidad: 4K, modelos mejorados, iluminación dinámica, crossplay y mucho más

Esta puesta a punto está ya disponible en la Microsoft Store, en la Nintendo eShop, en la PlayStation Store y en Steam, donde recibirás el título remasterizado gratis si ya posees el original. Este remaster de Quake posee compatibilidad con pantallas anchas, modelos mejorados gráficamente, iluminación y color dinámicos, anti-aliasing, profundidad de campo y conservará la banda sonora de antaño. Las dos expansiones originales, The Scourge of Armagon y Dissolution of Eternity estarán incluidas, así como Dimension of the Past...