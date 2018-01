Reinventando cuelgame.net

Hace ya unos cuantos meses que llevo sopesando la posibilidad de pegarle una vuelta de tuerca al concepto de cuelgame.net. El aumento de alternativas al p2p mucho más sencillas (netflix, spotify, steam, etc..) y la retirada continua por parte de Google de enlaces a la web ha ido haciendo disminuir el tráfico de forma lenta pero notable.

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que la web jamás me ha proporcionado ningún tipo de beneficio económico, sólo me quedaban dos opciones : dejarla morir poco a poco, o intentar darle un cambio radical para intentar rehacer la interesante comunidad que se ha ido formando a lo largo de estos seis años, aún manteniendo la política de no publicidad en la web.

Actualización del código

Lo más prioritario era actualizar la web a la última versión del código. Gracias a menéame, que ha continuado manteniendo libre su código, he programado una migración del sistema antiguo al nuevo. Todo parece funcionar de forma correcta, aunque supongo que habrá que corregir algún detalle a medida que la vayamos usando.

Ampliación de temática de la web

Uno de los cambios más importantes de cuelgame.net es la adición de nuevas categorías de envíos. Los enlaces p2p seguirán estando muy presentes en la web, siendo uno de los subs principales, pero estarán acompañados de enlaces a noticias, humor y demás subs que se les ocurran a los usuarios. Dado que el código permite personalizar los subs “visibles”, cualquier usuario que quiera seguir viendo cuelgame.net como hasta ahora, solamente los links p2p, podrá hacerlo de forma sencilla desde su perfil.

Bonus track

Y por último, un experimento que me ronda la cabeza desde hace un montón de tiempo. ¿Con qué podríamos premiar al usuario que aporta contenido de calidad a la web? ¿Quizás con una criptomoneda, ahora que están tan de moda?

En un principio sopesé la idea de regalar alguna altcoin existente de poco valor (p.e. reddcoin o dogecoin) haciendo una pequeña inversión inicial, pero estaba claro que sería mucho más gratificante tener una moneda propia, aunque su valor fuese cero, pero que nos permitiría realizar transacciones entre usuarios. Después de analizar las opciones, decidí usar litecoin como base (un fork de bitcoin con buen recorrido) para nuestra nueva moneda. De esta manera surgió una nueva shitcoin, el CuelgaCoin (sí, seguro que había nombres mejores).

Cada usuario tendrá la opción, entrando en su perfil, de generar una cartera remota para poder empezar a ahorrar Cuelgacoins. Una vez generada la cartera, se le realizará una transferencia automática de una determinada cantidad de monedas (actualmente 10 CLG por portada, sujeto a cambios a medida que veamos cómo evoluciona). Estas recompensas se aplicarán, como no podía ser de otra forma, de manera retroactiva a todos los envíos realizados en estos pasados 6 años, tan pronto como sus dueños generen su cartera en remoto, como forma de premiar su fidelidad y sus aportaciones a la comunidad.

Las carteras remotas que generen los usuarios serán visibles en su perfil, permitiendo de esta forma que los usuarios realicen transacciones entre ellos, opción que también estará disponible para los usuarios con cartera. De esta forma, podremos implementar más adelante una opción de “tips” o propinas, o incluso un tablón de recompensas.

Además de la gestión desde la web, es posible tener el cliente en local. Lamentablemente no me ha dado tiempo a preparar los binarios así que os tocará esperar o compilar

La cadena de bloques de cuelgacoin es muy joven, como podéis ver en la imagen, sólo tiene 9369 bloques encontrados, gracias a las personas que he podido reclutar para empezar a minar los bloques iniciales. Si os interesa minar unos cuantos bloques, podéis usar vuestro programa de minería preferido (cgminer, cpuminer, bfgminer, etc…) usando el algoritmo scrypt contra este pool stratum+tcp://pool.cuelgame.net:3333 , usando como nombre de usuario la cartera donde queréis recibir las monedas, y cualquier contraseña.

Siguientes pasos

A partir de aquí, y al margen de corregir poco a poco los flecos que me haya podido dejar en la migración del sistema antiguo, sólo nos queda esperar para ver cómo evoluciona la web.

He tratado de condensar toda la información en un post, aunque seguro que me dejo muchos detalles en el tintero. Para cualquier duda, por favor, dejadme un comentario e intentaré atenderlo lo antes posible.

¡Muchas gracias!