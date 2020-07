Alrededor de 50 millones se asignaron en virtud de políticas anteriores pero, por razones no especificadas, no llegaron a entrar en servicio. Otras 350.000 se emitieron por razones que ya no se consideran válidas. Y otras 2,3 millones fueron asignadas antes de que se le diera a APNIC la jurisdicción de asignación de direcciones, pero no han sido utilizados durante el tiempo suficiente para que el registro pueda repartirlos de nuevo.