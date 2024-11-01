Reflexiones de Warren Buffet en su carta de despedida

Warren Buffet escribió una carta a los inversores de Berkshire Hathaway a causa de su retiro. Creo que contiene unos aforismos bastante prácticos.

Una observación, quizás un tanto egoísta. Me complace decir que me siento mejor con la segunda mitad de mi vida que con la primera. Mi consejo: no te castigues por los errores del pasado; aprende al menos un poco de ellos y sigue adelante. Nunca es demasiado tarde para mejorar. Elige a los héroes adecuados e imítalos. Puedes empezar con Tom Murphy; él fue el mejor.

Recuerda a Alfred Nobel, quien más tarde daría nombre al famoso Premio Nobel y que, según se cuenta, leyó su propio obituario,publicado por error cuando su hermano murió y un periódico se confundió. Quedó horrorizado por lo que leyó y se dio cuenta de que debía cambiar su comportamiento.

No cuentes con una confusión en la redacción de un periódico: decide qué te gustaría que dijera tu obituario y vive la vida que lo merezca.

La grandeza no se consigue acumulando grandes cantidades de dinero, una gran publicidad o un gran poder en el gobierno. Cuando ayudas a alguien de cualquiera de las miles de maneras posibles, ayudas al mundo. La amabilidad no cuesta nada, pero no tiene precio. Seas religioso o no, es difícil superar la Regla de Oro como guía de comportamiento.

Escribo esto como alguien que ha sido desconsiderado innumerables veces y ha cometido muchos errores, pero que también tuvo la gran suerte de aprender de algunos amigos maravillosos a comportarse mejor (aunque todavía estoy muy lejos de ser perfecto). Ten presente que la señora de la limpieza es un ser humano tanto como lo es el presidente de la compañía.

La carta completa la podeis leer aquí: www.berkshirehathaway.com/news/nov1025.pdf