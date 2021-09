Reddit ya está disponible en la Microsoft Store con su cliente oficial para Windows

Reddit para Windows no va más allá de la web. Los usuarios acostumbrados a usar Reddit desde la web no van a notar ninguna diferencia más allá de lo dicho. La experiencia de uso es la misma y eso no es malo necesariamente. La pena es que, al menos por el momento, los responsables de la red social no hayan pensado en ir un poco más allá y incluir otras opciones que ya ofrecen otros clientes oficiales de Reddit, como la aplicación móvil.