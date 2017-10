El redactor del delito de rebelión niega que se pueda aplicar a Puigdemont

El exparlamentario Diego López Garrido redactó el delito de rebelión en el Código Penal de 1995 e incluyó una enmienda explícita para que la rebelión hubiera de ser "violenta". López Garrido asegura que no hay encaje penal por rebelión contra los cargos del Govern al no haber habido violencia(..) "El delito de rebelión no es solamente declarar la independencia de una parte del territorio de España. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines contemplados, uno de ellos, la independenci