El rector de la URJC insta a Cristina Cifuentes a reconocer que "no cursó el máster" si quiere renunciar a él

Javier Ramos explica que la dirigente del PP no puede renunciar al máster, sino que tiene que pedir su retirada reconociendo su nulidad. Se ha disculpado por el "error" de haberse "fiado de personas que no se lo merecían", en alusión a Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico. Reconoce que la asesora María Teresa Feito acudió a visitarle la mañana en que eldiario.es publicó la primera noticia sobre el máster, pero no sabe identificar si la intención de la también profesora de la URJC era "presionarle"