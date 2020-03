Recopilación de noticias sobre nuevos diagnósticos y tratamientos frente al nuevo coronavirus

Entramos en fase acelerada de propagación del nuevo coronavirus. Y entramos sin que dispongamos de herramientas para poder frenarla eficazmente desde el ámbito sanitario con el consiguiente riesgo de saturación en los hospitales y desprotección de la población de riesgo.

Ante esta situación cobran importancia las medidas preventivas de conducta de la ciudadanía, medidas extraordinarias que se deben llevar a cabo para proteger tanto al personal sanitario como a las personas susceptibles de complicaciones.

Nos quedamos por tanto a las puertas de poder afrontar este escenario con la llegada de vacunas y antivirales específicos. Sin embargo, la comunidad científica está avanzando en la investigación a un ritmo sin precedentes.

Por otro lado, nos encontramos ante un virus de fácil propagación y ante una situación de intrazabilidad de asintomáticos casi ya sin motivos para no considerar sospechosa cualquier persona con síntomas respiratorios, algo inasumible por los laboratorios que no dispondrán de suficientes kits para el diagnóstico certero de todos los casos.

Es por ello que me atrevo a subir un recopilatorio de noticias muy recientes sobre vacunas, antivirales y herramientas diagnósticas en desarrollo a seguir en los próximos meses. Muchas quedarán en papel mojado pero es muy satisfactorio ver la implicación de la comunidad científica en atajar un problema de salud pública que tiene como protagonista a un virus de la segunda familia de virus respiratorios que ha demostrado tener potencial pandemiogénico: los coronavirus.

DIAGNÓSTICO

1. Acerca de la serología por el John Hopkins [PDF]

www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ce

2. Singapur ha sido el primero en usar la serología para delinear la cadena de contagios

globalbiodefense.com/headlines/singapore-first-to-test-out-covid-19-se

3. Los CDC trabajan en la serología

www.google.com/amp/s/themerkle.com/the-cdc-is-working-on-serologic-tes

4. Qiagen consigue detectar el coronavirus en 1 hora

www.google.com/amp/s/m.ara.cat/societat/empresa-catalana-detecta-coron

5. Cepheid trabaja en un POCT (point-of-care testing) para detectar el coronavirus en 30 minutos

www.medicaldevice-network.com/news/cepheid-automated-test-coronavirus/

6. Biomèrieux desarrolla una PCR en 1 sólo paso (automatizada) y trabaja en incluirla en una nueva versión del Filmarray que permitiría estudiar el SARS-CoV-2 junto con otros 21 patógenos respiratorios.

www.google.com/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/first-3-diagnostic

7. La inmunocromatografía para el diagnóstico inmediato del nuevo coronavirus ya existe aunque su uso está poco extendido y hay dudas sobre su sensibilidad y especificidad.

www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.27.20028787v1

TRATAMIENTO

1. Inmunoprofilaxis pasiva con anticuerpos desarrollado por una compañía neoyorkina. (Regeneron)

www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/news/amp/ncna1154566

2. Los primeros resultados de Remdesivir estarán en abril

www.google.com/amp/s/amp.redaccionmedica.com/secciones/industria/coron

3. El inhibidor de la serin proteasa Camostat sería otro antiviral efectivo ya aprobado en humanos para otros usos

www.google.com/amp/s/www.forbes.com/sites/victoriaforster/2020/03/03/t

4. Italia empieza a usar tocilizumab

www.google.com/amp/s/www.sdpnoticias.com/amp/columnas/federico-arreola

5. Baricitinib sería un tratamiento potencial poco explorado

www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95459

6. La hidroxicloroquina es un fármaco veterano que se ha anunciado como efectivo contra el coronavirus. Aunque hay muchas dudas sobre esta afirmación es otro tratamiento posible que se está considerando:

www.thestar.com.my/news/regional/2020/02/18/chinese-experts-confirm-an

7. China ha aprobado ya el uso de fapilavir frente al nuevo coronavirus

www.pharmaceutical-technology.com/news/china-approves-favilavir-covid-

8. Kaletra es el fármaco más accesible aunque su eficacia tiene que ser evaluada y parece que ha resuelto menos casos que los tratamientos anteriores.

www.google.com/amp/s/www.fool.com/amp/investing/2020/03/10/abbvie-test

PREVENCIÓN (Vacunas)

1. Australian Scientists Get One Step Closer To Coronavirus Vaccine, Using Virus-Encoded Proteins

www.google.com/amp/s/www.indiatimes.com/amp/technology/science-and-fut

2. Israel anuncia elaboración de vacuna.

www.google.com/amp/s/www.haaretz.com/amp/israel-news/.premium-israeli-

3. Vacuna en desarrollo por la Universidad de Colorado

www.cpr.org/2020/03/11/csu-researchers-are-working-full-bore-on-the-my

4. La compañía Novavax trabaja en una vacuna.

www.pharmaceutical-technology.com/news/novavax-cepi-funding-covid-19-v

5. Polonia trabaja en una vacuna

www.thefirstnews.com/article/polish-scientists-to-work-on-coronavirus-

6. El CSIC español trabaja en una vacuna

innovadores.larazon.es/es/la-vacuna-espanola-para-el-coronavirus-covid

7. China prepara vacuna de emergencia para abril (ojo, probable fuente sensacionalista)

www.google.com/amp/s/www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbre

8. Primeros 45 voluntarios en Seattle que prometen vacuna en 12-18 meses

m.ilgiornale.it/news/cronache/coronavius-pronta-fiala-vaccino-1838980.