Recomendaciones de novelas de ciencia ficción (II)

Bueno, segunda parte de propuestas de lecturas veraniegas de ciencia ficción, espero NO ABURRIR. Esta vez he incluido algunas obras que NO encuentro por ningún lado pero que leí en su día, por ejemplo “El hombre estocástico”, sé que tengo en alguna parte un ejemplar en inglés pero no lo encuentro, la edición espanis llegó muy tarde a este país y con una tirada muy corta... De todas maneras he visto la edición en español de esa novela en páginas web de “librerías de viejo”, pero no la he pillado... Y hay algún libro de alguna serie que no he leído, así que lo incluyo por una parte porque forma parte de un todo de ciclo o serie de novelas, y en ese caso sólo cito por referencias, ya indico qué obras son... No me enrollo.

Ahora una nota un poco más seria para explicar o explicarme (quizás) por qué me encanta la ciencia ficción y para ello me permito suscribir estas palabras del señor Brian W. Aldiss.

Amo a la ciencia ficción por su vena surrealista, su embrujo irreal, sus verdades penetrantes, su ingenio, su melancolía enmascarada, su olfato para la condenación, su altisonante hipocresía, su interés por las comodidades del hogar, su farragosa astronomía, su xenofilia, su sofisticación, su falta de clase, sus máquinas misteriosas, sus llamativos decorados y su inseguridad trágica.

[Brian W. Aldiss (1925-2017)]

Olaf Stapledon

* Juan Raro - 1935

Juan es un superhumano que representa la evolución del Homo Sapiens a algo más evolucionado. Aquí se nos muestra un personaje que no busca ni proteger a los débiles ni tiene un físico admirable, de hecho es más bien raro y deforme pero posee una inteligencia superior. La historia está narrada por Fido, un humano que acompañó a Juan durante gran parte de su vida hasta su muerte a los veintitrés años. Esta obra plantea algunas reflexiones en una novela que parece simple (lo es, tiene una narración muy sencilla), de lectura amena y que no obliga a muchos esfuerzos por parte del lector. Un poco filosófico, sí, pero como siempre digo en estos casos: ponedlo en el contexto de 1935.

* Hacedor de estrellas – 1937

Este señor, William Olaf Stapledon, fue quien estableció en su día muchísimas ideas y conceptos que serían usados en el futuro del género por infinidad de escritores posteriores de ciencia ficción. Grandes civilizaciones galácticas, imperios, formas de vida extrañas, seres imposibles, preguntas filosóficas sobre el origen y el fin último de la Humanidad, etc. Recordemos que en sus orígenes muy primitivos los conceptos filosóficos, las dudas, los miedos, las inseguridades humanas eran lo que animaba a esta literatura de “segunda clase” (muchas comillas) llamada ciencia ficción o “novelas de anticipación” como las llamaban allá por los años 50.

En esta obra el protagonista comienza una especie de viaje mental o astral en busca del “Hacedor de Estrellas”: ¿quién ha construido toda esta maravilla llamada universo? El viaje cubre desde el principio hasta el final del Universo, encontrando compañeros de viaje extraterrestres que también están realizando esta especie de travesía mental de conocimiento. Hoy día algunas de sus ideas nos parecerían más que superadas, claro, pero... contexto de 1937.

* Sirio -1944

Thomas Trelone ha desarrollado técnicas fuera del alcance de la ciencia (de la época) y ha creado un perro llamado Sirio al que ha dotado de la inteligencia de una persona. Sirio crece aislado del resto del mundo contando con una sola amiga, la hija de Thomas. En la obra, el perro Sirio toma conciencia de su condición única y se da cuenta de que la inteligencia, la sensibilidad que posee sólo le trae desengaños y tristeza. Sirio es un ser extraño rechazado tanto por los humanos como para los demás perros.

Lord Lytton

* La raza venidera – 1871

Me encanata esta joyita. Una de las primeras novelas de ciencia ficción de la literatura inglesa. Quizás este libro os cueste de encontrar pero hay bastantes webs de “librerías de viejo” (no pongo ninguna por si suena a spam, usad sangoogle o sanpato o sanmibuscador) y puede que la encontréis. Ya sé que es una obra rara, pero... me parece que merece la pena por su valor histórico. El interés de esta obra, entre otras cosas, reside en el hecho de ser una de las primeras que nos describe civilizaciones perdidas (repito 1871). En “La raza venidera” Lytton describe una civilización subterránea dotada de un terrorífico poder que es el “vril”, una especie de fuerza electromagnética que utilizada para el bien genera inmensos beneficios, pero si se utiliza para el mal puede ser devastadora. Lytton nos cuenta aquí su temor a que una raza de estas características entre en contacto con unos simples mortales, la aniquilación de la humanidad sería inmediata. Recordemos las palabras de S. Hawkins muchos años después: “Encontrarse con una civilización avanzada podría ser similar al encuentro entre Cristóbal Colón y los nativos americanos. Eso no salió muy bien.”

James Morrow

No es ciencia ficción dura, más bien sería fantasía científica o simplemente fantasía con toques científicofilosóficos. La trilogía Godhead es una serie de libros que creo pueden “molestar” a las personas con fuerte sentimiento religioso (respetable, claro) pero no quisiera que los meneantes se llevaran a engaño, el autor es muy ateo. No sé si la trilogía completa está en castellano, la verdad... supongo que algunos libros no se publicaron por... motivos... que no vienen al caso. SUPONGO. Ah, de esta trilogía sólo he leído “Remolcando a Jehová”, tengo que conseguir el resto...

Trilogía Godhead

*Remolcando a Jehová – 1994

“Remolcando a Jehová” ganó el World Fantasy Award de novela en 1995, ​ nominada a Premio Nébula en 1994​ y recibió las nominaciones a los premios Hugo, Clarke y Locus Fantasy en 1995.

El cadáver de Dios (un hombre blanco y con barba gris y con un cuerpo que mide dos millas de alto) es descubierto flotando en el Océano Atlántico. La Santa Sede envía al capitán de un petrolero en una misión secreta para remolcar el cadáver divino a una tumba excavada en el hielo ártico. Un grupo de extremistas ateos tienen el plan de destruir el cuerpo, ya que, aunque Dios había muerto, su cadáver demuestra que estaban equivocados y que existió en algún momento en el tiempo. Sarcasmo, ironía y ateismo a raudales.

* Blameless in Abaddon – 1996

NO he leído esta obra, a ver si hago por encontrarla, pero con la lista que tengo para leer... Al grano, la cito por referencias ya que, como digo, no la he leído. El cuerpo de Dios es ahora parte de un parque temático religioso. Un magistrado de una pequeña localidad que había sufrido varios problemas personales como la muerte de su mujer o un cáncer de próstata, decide llevar a juicio a Dios por crímenes contra la Humanidad. El abogado defensor de dios es una parodia de C. S. Lewis (C. S. Lewis fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista... etc). “Abaddon” es una palabra de la Biblia que hace referencia al infierno.

* The Eternal Footman – 1999

Tampoco ésta... así que sólo la cito por referencias y por formar parte de la trilogía. La ausencia de dios, salvo por su calavera orbitando la Tierra, resulta en una plaga mortal. Fue nominado por un premio Locus Fantasy Award en 1997.​

Fuera de la trilogía destacaría esta obra descarada y con mucha mala leche y filosofía rudimentaria pero compleja a la vez.

* Su hija unigénita - 1991

Novela que compartió en 1991 el World Fantasy Award con Ellen Kushner's y su obra “Thomas the Rhymer”. Su hija unigénita también fue nominada a los Nebula en 1990 y a los Locus y a John W. Campbell Memorial Awards en 1991.

Una obra gamberra y filosófica casi a partes iguales. La novela es la crónica de la vida, muerte y renacimiento de la Hija de Dios, Julie Katz, nacida en Atlantic City, Nueva Jersey, en los últimos años del siglo XX. Julie puede curar el cáncer, devolver la vista a los ciegos, hacer todo tipo de milagros pero no consigue ponerse en contacto con su Madre y las dudas la corroen respecto a su misión en la Tierra. ¿Por qué permite Dios tanto dolor y sufrimiento? ¿Y qué se supone que debe hacer ella al respecto? Ni siquiera su hermano Jesucristo puede resolver sus dudas. Imaginativa, hábil, irónica, muestra con descarada mordacidad los fariseísmos de nuestra sociedad y de su religiosidad.

Robert Silverberg

* Alas nocturnas -1969

Ganadora del premio Hugo de ese año. No cuento mucho de ésta, sólo decir que es una de las mejores obras del Silverberg más sincero como escritor en el período más creativo e innovador de este autor. Una de las novelas que hacen sentir la maravilla y la emoción al aficionado, al margen de las modas imperantes o de las tendencias del género. Wuellig, el Vigía; Avluela, la Voladora y Gorm, el Mutante se dirigen a la fabulosa ciudad de Rom, donde encontraran las maravillas que encierra la ciudad. Y donde descubriremos que la humanidad atraviesa su Tercer Ciclo y está dividida en gremios como pueden ser, los Vigías que escudriñan las estrellas en espera de una invasión extraterrestre, los Memorizadores, encargados de bucear en el pasado de la humanidad, los Mutantes resultantes de experimentos genéticos, etc... No cuento más. Novelón.

* El hombre estocástico (1975)

Esta novela es la que citaba al principio que no encuentro la copia... ¿prestada y no devuelta? Hmmm. Bueno... al grano. Lew Nichols es el "hombre estocástico", un estadístico con excelente intuición que se decida a estudiar tendencias para Paul Quinn, un carismático político con una ambiciosa carrera hacia la presidencia de los EEUU vía la alcaldía de Nueva York. Lew no es un adivino, sino muy bueno en su trabajo de intuir el futuro y calcular. Es decir, el título está más que bien puesto, no ve el futuro, lo deduce o extrapola, hace cálculos estocásticos. Lew considera un peligro lo que sus cálculos ven sobre Quinn por la falta de escrúpulos del político para el que trabaja... ambición sin límites, falta de ética... Cuestiones que el protagonista deberá resolver o... no. Otra obra, desde mi punto de vista, genial.

* Tiempo de cambios - 1971

Ganó el premio Nébula a la mejor novela de ese año. La obra está ambientada en una cultura donde la primera persona del singular está prohibida, y palabras como “yo”, “mi”, “me”... son tratadas como obscenidades o barbaridades sociales. (Escrito en 1971... si eso no es anticiparse...). Una nueva droga permite al protagonista Kinnall Darival tener contacto telepático con otros y esto le permite liderar una revolución contra esa “cultura represiva”. La novela es de estilo autobiográfico, narrado y escrito por el protagonista mientras espera ser capturado y encarcelado por sus crímenes culturales. Como nota curiosa, esta idea de prohibir la palabra “yo” la comparte con la novela de Ayn Rand “Himno” de 1938. Silverberg dijo que no conocía el libro de Rand hasta que el suyo fue publicado, y que su representación de esa sociedad era completamente distinta a la de la autora. Viniendo de Silverberg, personalmente me lo creo.

William Gibson

No cito la archiconocida obra de Gibson “Neuromante” porque a estas alturas debe haberla leído hasta el apuntador de Hamlet. Me concentro en esta trilogía que quizás no es tan conocida... "Historia cero" no la tengo, ni la he leído, pero la cito al estar incluida en la trilogía. Las novelas de Gibson. Las tres obras están ambientadas en un universo contemporáneo y comparten muchos personajes las tres, incluidos Hubertus Bigend y Pamela Mainwaring, empleados de la enigmática empresa de marketing Blue Ant.

La trilogía de Blue Ant

* Mundo espejo - 2003

“Mundo espejo” es una novela que cuenta la historia de Cayce Pollard, una consultora de mercados que es contratada para descubrir el origen de una serie de videoclips subidos anónimamente a internet y sin una frecuencia fija. El tema central de la novela pone en cuestión la necesidad humana de encontrar patrones o significados relacionales en cosas que puede que no tengan un patrón fijo o haya una correlación entre ellas y sólo sean datos sin sentido.

* País de espías – 2007

La trama es un cruce de historias de tres personajes: Hollis Henry, un músico convertido en periodista. Tito, un joven agente cubano-chino y Milgrim, un hombre autoritario y de oscuros secretos.

“País de espías” llegó rápidamente a las listas de los más vendidos en EEUU y fue nominado a los Locus. Quizás no sea una gran obra y quizás por eso no pillé la continuación... quizás... no lo recuerdo bien, pero creo el final abierto y ambiguo no me gustó demasiado, pero para gustos...

* Historia Cero – 2010

Por referencias. Hollis, la protagonista de la novela anterior, es contratada por el dueño de Hormiga Azul para localizar al diseñador de una colección muy secreta de ropa.

Fuera de la trilogía destacaría...

* La máquina diferencial – 1990

Escrita junto a Bruce Sterling. Una ucronía de los supuestos “padres del ciberpunk”. Aventuras, desgracias y huidas que se mezclan con conspiraciones maquiavélicas y alambicada política. En un Londres maloliente y contaminado, con EEUU separados en varias naciones, con ordenadores a vapor, etc... Se nos narra la búsqueda de un misterioso lote de tarjetas perforadas (de esas de los ordenadores antiguos) que pueden poseer un peligro real o potencial y donde se nos retrata un inframundo lleno de anarquistas locos, policías corruptos, cuentistas ambiciosos, políticos desalmados y... Una obra interesante obra, quizás un poco farragosa a ratos. Me gustó pero...

Jack Vance

Antes ya conocía a otros autores clásicos, Asimov, Clarke, etc... pero recuerdo que cayó en mis manos el primer libro de esta tetralogía y pensé cómo es que este escritor no es uno de los más famosos, para luego resultar que sí que lo era, pero la juventud es osada y por aquellos entonces yo era muy joven.

Seguí a este autor durante muchas obras y descubrí otra manera de hacer aventuras de ciencia ficción y aunque muchas veces sus historias tienen un punto “gamberro” cuenta con una pluma prodigiosa creando mundos fantásticos y, en cierta manera, creíbles mezclando a partes iguales historias apasionantes y sencillas.

El Ciclo de Tschai es una serie de cuatro libros escritos por Jack Vance entre 1968 y 1970. Narra las aventuras del humano Adam Reith en el planeta Tschai. Juntos forman una aventura de ochocientas páginas. Cada una de las novelas narra las aventuras de Reith con una especie y lleva el nombre de la especie en cuestión:

* Los Chasch – 1968

Una nave llega al planeta Tschai siguiendo una señal emitida hace doscientos años. Al acercarse, la nave es destruida y sólo se salva una de las naves de exploración. En el planeta aparecen “Los Emblemas”, una tribu de humanos nómadas. Uno de sus magos mata a uno de los tripulantes, pero el jefe de la tribu salva a Adam Reith, que queda como único superviviente y es llevado a la aldea como esclavo. Adam se ve obligado a sobrevivir y adaptarse a las duras condiciones y extrañas costumbres.

* Los Wankh – 1969

Adam, junto a sus compañeros encontrados en la novela anterior, viajan de camino a Cath, para llevar a Ylin-Ylan (una de sus compañeras de viaje) a casa. Durante el viaje, la visión de Adam besando a otra chica hace que Ylin-Ylan entre en una especie de un éxtasis asesino provocado por la vergüenza. Al desembarcar visitan el Palacio del Jade Azul para comunicar al padre de ella, Cizante, las noticias. No cuento más... ya que las aventuras, idas y venidas, líos en los que se meterá Adam serán la nota dominante de la novela. El final da pie a la siguiente aventura con los dirdir.

* Los Dirdir – 1969

Adam, Traz y Anacho salen huyendo de los dirdir, con la idea de conseguir como sea una nave y huir de verdad y de una vez por todas. Pero necesitan dinero para conseguir una nave, así que deciden ir una peligrosa zona desértica en la que crecen los bulbos de los que se extraen los “sequins”, la moneda del planeta, pero como siempre hay un problema, esa zona es territorio de caza dirdir.

* Los Pnume - 1970

La aventura continúa... y los líos, enredos y culturas extrañas... Justo antes de terminar la nave, por fin, Adam es secuestrado y es llevado a las galerías de los pnume. Consigue escapar ayudado por Zap 210 pero se ven obligados a dar un rodeo en una barcaza de transporte y salen al otro lado del mar. Nuevos líos al llegar a un bosque sagrado donde se ven obligados a escapar tras ver el comienzo de sus ritos, cosa prohibida, claro. Adam siempre tan oportuno evitando líos. Huidas, más aventuras, estafas, trampas... mientras Zap 210 se libra de ser violada y va descubriendo sus instintos que le hacen pensar si Adam y ella se hacen amantes. Los cuatro libros en realidad es una obra completa y seguida de más de 800 páginas, pero si se busca algo ligero, divertido y absorbente... esta saga es perfecta.

***

Bueno, creo que ya no os aburro más. Se quedan muchos, muchísimos autores fuera... así que quizás y dependiendo de si os siguen interesando o no estas modestas recomendaciones... puede haber un (III)... En los pendientes se me quedan como borrador para otra futura lista Harlan Ellison, Arthur C. Clarke (aunque sospecho que mucha gente ha leído algo de Clarke, creo), Frank Herbert (puf, inabarcable), Brian W. Aldiss, Dan Simmons (me encanta “Vampiros de la mente”), Tomaso Campanella (fantasía, más que ciencia ficción), Cliford D. Simak, Larry Niven, Asimov (a ver qué recomiendo que no sea super conocido), Verne... y tantos otros...

Espero que os guste.