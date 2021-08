Rebellion Pay y los bloqueos, sus términos y condiciones

Imaginad este caso, que parece ser real. Realizas un viaje a Estados Unidos, y decides ir con la tarjeta de Rebellion Pay para hacer tus gastos allí, ya que es una tarjeta sin comisiones y tal, que te permite sacar dinero en cualquier cajero, vamos, chachi pirulli. Pues bien, tu primer pago, perfecto. Pero luego vuelves a pagar en otro sitio y rechazan la tarjeta. Vas a un cajero y no te deja sacar dinero. Y tú ahí sin apenas dinero aparte de los pocos billetes que puedas llevas en metálico en la cartera.

Bueno, puede ser por cualquier cosa, habrá que contactar con Rebellion a ver qué pasa y cómo te lo solucionan, aunque habría sido mejor que ellos hubieran contactado contigo para avisarte, ¿no? Pues en los casos similares a este que se ven por la web, parece que el tema de contactar con ellos y desbloquear no es tan sencillo. Veamos qué dicen sus términos y condiciones de estos bloqueos, punto 18:

*****************

La verificación de origen de fondos es una práctica que se realiza sobre aquellas transacciones que despiertan dudas sobre su honorabilidad o legalidad.

Rebellion Pay se reserva el derecho de suspender o bloquear tu Cuenta por tiempo indefinido, a efectos de verificar el origen de los fondos que hayas podido depositar en ella.

El proceso de verificación del origen de los fondos, se iniciará con una solicitud escrita donde se pedirán los extractos bancarios que demuestren el origen de los movimientos de los depósitos realizados en Rebellion Pay.

Durante este periodo de tiempo, Rebellion se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la cuenta del usuario hasta que finalice la comprobación y verificación sobre la procedencia de los fondos depositados. Así mismo el usuario podrá tener limitado el acceso a los fondos que pudiera tener en su cuenta.

*****************

Bueno, será por temas legales. Por lo visto por ahí parece que algunos de estos bloqueos suelen aparecer al usar la tarjeta en el extranjero, se ve que es raro que viajes. Pero bueno, no voy a ponerme a estudiar si estos bloqueos son justos o no, si se ven obligados por ley o qué, porque no conozco los casos de primera mano. En lo que me voy a centrar es en lo marcado en negrita. Sí, parece que efectivamente te avisan del bloqueo, ¿pero os habéis fijado el método? ¡Con una solicitud escrita! Vamos, que te envían una carta a tu casa para avisarte de que te han bloqueado la cuenta. Ellos que se venden como una cuenta online, y para notificarte un problema gordo según sus términos y condiciones se limitan a enviarte una carta, en lugar de métodos más rápidos como un email, sms, llamada, etc. Y si encima te pilla de viaje, pues como que va a pasar mucho tiempo hasta que veas dicha carta. No sé a vosotros, pero a mi me da la sensación de que el proceso puede ser bastante lento. Por comparar, a mi en Paypal me bloquearon la cuenta tras recibir un ingreso relativamente grande, pero me enviaron un correo avisándome de ello y explicándome cómo proceder para desbloquear la cuenta, y fue algo bastante rápido.

Bueno, podemos pensar que lo mismo aunque ponga eso en los términos y condiciones, lo mismo también te mandan un email o similar, o incluso que ese por escrito se podría referir a un email. O que lo ponen así por si acaso por algún motivo no se puede hacer el contacto por email. Pues no lo creo, porque de ser así lo habrían especificado de alguna forma, como bien hacen cuando hablan de cierre o suspensión de cuenta, apartado 20:

*****************

Siempre y cuando nos resulte posible, y no se comprometan las normas de seguridad, le notificaremos por email las razones sobre la suspensión o restricción de su Cuenta y las medidas que podrán tener lugar inmediatamente después.

*****************

Vamos, que si te van a cerrar la cuenta, parece que sí ponen más medios para avisarte. Si solo te van a bloquear el dinero, no les corre tanta prisa, se ve que no les molesta tener tu dinero bloqueado en su poder. Por cierto, mirando sus términos y condiciones no encuentro en ningún sitio que un motivo para el cierre de cuenta sea el haberlos criticado por internet. ¿Por qué digo esto? Porque cuando han contestado a opiniones negativas en la web, suelen incluir esto en la respuesta:

Debido a una decisión de cumplimiento interno, no podemos mantener una relación comercial con la persona titular de la cuenta

Pensándolo bien, es una buena estrategia para tener a todos sus clientes satisfechos, eliminar a los insatisfechos de tu lista de clientes XD