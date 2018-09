La rebelión de las mujeres ‘curvis’: “Antes nos llamaban gordas, ahora nos desean”  

Sevilla ha abierto la primera escuela española de modelos ‘plus diez’ Raquel, Lidia, Lele y Susana defienden que son grandes, no obesas, que hay menos mujeres de la talla 40 que de las otras y que han superado complejos. "Ahora mis amigas me dicen que les gusto, que transmito mucha seguridad en mí misma. Yyo también me gusto y ahora soy feliz"