Qué es el ransomware y cómo es Ruyk, el que atacó al SEPE

Los especialistas en este caso utilizan lo que llamamos alojamientos a prueba de balas. Un equivalente en la vida real es los narcopisos. Hay alojadores que cuentan con ellas y simplemente hacen la vista gorda ante el uso de grupos de delincuentes. Y no están ocultas en países del Este, ni en la estepa siberiana. Están en países europeos, con legislaciones europeas, y con controles que simplemente, o no sirven, o no son efectivos. La utilizada en el ataque puede apuntar a Holanda, como ya ocurrió en 2018, donde se desmanteló después de cientos…