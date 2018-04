Rajoy ratifica su ausencia en cumbre UE-Balcanes por la presencia de Kosovo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene ya decidido no acudir a la cumbre UE-Balcanes del próximo 17 de mayo en Sofía (Bulgaria) porque se mantiene la asistencia a ella de Kosovo y considera que no puede contribuir con su presencia a cualquier tipo de reconocimiento de este territorio como Estado. El Ejecutivo ha estado esperando a conocer detalles del formato de la cumbre antes de certificar que Rajoy no estaría presente en ella, y finalmente se ha descartado su participación.