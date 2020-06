La rajada de los corresponsales en Bruselas y Londres contra el Gobierno justo antes de ser cesados por TVE

José Ramón Patterson y Miguel Ángel Idígoras, corresponsales de TVE en Bruselas y Londres criticaron la gestión del Gobierno durante el estado de alarma apenas días antes de ser fulminados de sus destinos. Tras el cese de Idígoras, José Ramón Patterson mandaba un aviso, muy enfadado, a TVE : “Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a 4 meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo”.