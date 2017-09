El raido criterio de la pirateria

Hoy he estado buscando la manera de comprar una descarga legal de una obra de culto "La vida de Brian". Pues por mucho que he buscado la manera de su compra legal (en descarga, no en DVD con tiempos enormes de entrega) y no he sido capaz. La descarga por torrent me lleva escasos 5 minutos.

Recuerdo un libro que estaba antes en Epub que en venta legal en formato físico.

¿De verdad que el problema es de la piratería o la realidad es que la piratería me da opciones mas rápidas y eficaces que la venta legal?

Luego que no digan nada de insolidarios ni de pijadas. Las cirscunstancias obligan