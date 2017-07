Quitar aplicaciones Android sin ser root desde Ubuntu, Linux Mint y derivados

Una de las cosas que mas me molestan de Android, es que en ocasiones, el fabricante del teléfono se empeña en pre instalar una serie de aplicaciones. Aplicaciones que por regla general ni he utilizado, ni utilizo, ni probablemente utilice nunca. Estas aplicaciones se conocen como bloatware y generalmente no pueden desinstalarse. En este artículo encontrarás como quitar aplicaciones android sin root, es decir, como eliminar el bloatware de tu android desde Ubuntu, Linux Mint y derivados.