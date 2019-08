La quijotesca misión de una fotógrafa inglesa por preservar los bares madrileños de toda la vida  

Leah Pattem es una periodista y fotógrafa inglesa de 34 años que llegó hace seis a Madrid y que, desde el minuto uno, quedó encandilada por sus bares y tascas. No todos, claro: a Leah le sulivellan los bares tradicionales, las casas regionales y, en definitiva, esos baretos sin pretensiones, sin florituras, que vendría a ser la traducción de Madrid no Frills, el blog que mantiene desde hace tres años y que presenta una de las miradas más originales e interesantes del momento sobre la capital de España… y no solo de sus bares, sino de sus gentes