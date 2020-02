Me quiero bajar de la montaña rusa de Golang [ENG]

Mi luna de miel con el lenguaje Go ha terminado. Este artículo va a tener un tono diferente de lo que he estado publicando el año pasado... Y siempre me siento mal escribiéndolo, porque, inevitablemente, discute cosas en las que mucha gente ha trabajado muy duro. A pesar de eso, aquí estamos. Después de haber invertido miles de horas en el lenguaje, y haber implementado varias piezas críticas (para mi empresa) de infraestructura con él, desearía no haberlo hecho.