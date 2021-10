"¿De quién lo habrán aprendido?"

España es suya, no toleran compartirla. Le dicen cómo ser, cómo hay que contar su pasado, y no soportan que el resto se relacione con ella. No se puede expresar a través de sus muchos lenguajes, ni vestirse como quiera. Si no está con ellos, es una España peor, la España que se escapa a su control pasa a ser inmediatamente inferior. ‘Votas mal’, ‘has elegido al equivocado’, dicen. Pues eso también es insultar a la democracia, e insultar a España.