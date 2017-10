¿Quién fue el cura Mariano Miguel López? ¿Cuál fue el origen del colegio Cristo Rey?

"He oído decir que pocos saben quién fue el Mariano Miguel López, que para qué retirar su nombre del callejero, etc. Ese cura fue denunciante directo de muchos vecinos de Delicias, que llegó a quemar la iglesia para inculpar a los rojos del incendio, que iba todos los días al Gobierno civil con la pistola a la cintura y una relación de vecinos... Hasta los guardias decían al verle llegar: 'Otra vez aquí, pero no se cansa nunca...'. Ese cura, que ordenó asesinar a muchos de sus vecinos, tiene todavía hoy una calle en Valladolid",