¿Quién está crispando a la sociedad?

El clima social está tenso. Eso parece indiscutible, aunque realmente, si no ves la tele ni lees las noticias y haces tu vida normal, tampoco notas nada. Sales a pasear, haces la compra, haces tus actividades y si no te lo dicen, tampoco es que notes que España está "partida en dos". Pero si ves los magacines, las tertulias, y lees los medios y las redes, ahí sí hay una batalla campal de insultos, desprecios y criminalizaciones a unos niveles bastante tóxicos.

Y ahí comienza el debate: la izquierda está partiendo el país, la derecha está partiendo el país.

Yo, desde mi prisma de persona que se siente supongo que "de izquierdas", noto mucha más violencia en todas las declaraciones de la derecha, pero supongo, bueno, más bien sé, que una persona "de derechas" percibe que es la izquierda quien está crispando a la sociedad.

Creo que sería un buen tema de análisis para un estudio a fondo, incluso una tesis. Hacer acopio de todas las declaraciones/mensajes que se puedan considerar "crispadores", clasificarlos según su emisor (de derecha a izquierda) y su nivel de agresividad, que es algo subjetivo pero creo que más o menos se pueden ordenar en unos determinados bloques.

Por ejemplo, no es lo mismo las últimas declaraciones de Ayuso diciendo "no podemos esperar a que nos peguen un tiro" o todas las alusiones durante la epidemia de que Pablo iglesias estaba matando ancianos, a Pablo Iglesias diciendo "no hay normalidad democrática en España". Una hace alusiones a violencia explícita, que puede asustar a quienes crean que ese tipo de discurso acaba creando un cultivo peligroso, y el otro relata su punto de vista de la realidad, pero a la gente de derechas le parece que esas declaraciones (las de Iglesias) también crispan y dividen a la sociedad. O Echenique por ejemplo apoyando a los que se manifiestan por la libertad de expresión, que por birlibirloque de repente lo transforman en que apoya los actos vandálicos y ya no solo les parece que crispa sino que lo llevan a la justicia, cuando no dijo lo que dicen que dijo (lo que no quita que Echenique en redes generalmente sea un bocachancla y diga muchos disparates, pero en ese caso concreto le endosaron lo que no dijo).

Creo que podríamos ir echando un aluvión de comentarios o declaraciones, siempre poniendo quién es su emisor, y así cada uno ver qué es lo que crispa al contrario.

Y también, me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a lo que comentaba al principio, si en la vida diaria notamos esa "España partida en dos", o es más bien una cosa que se percibe en tertulias y redes. Yo antes me tragaba todo tipo de tertulias, me ponía muy tenso, y echaba mis parrafadas en Facebook. Hace muchos meses que no veo ese tipo de contenido, ni hago esas publicaciones en Facebook, y la tranquilidad es asombrosa. Eso no significa desentenderme de lo que pasa ni de la política. Sigo lo que pasa, lo analizo, y cuando haya que votar votaré. Pero no participo en la rueda de la toxicidad.