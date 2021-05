Qué sabré yo

Que vete tú a saber: a lo mejor que una señora diga que el fascismo es el lado bueno de la historia y gane unas elecciones, debería hacernos pensar en las grandes carencias educacionales de la Modélica Transición.

A lo mejor que una persona pase a votar en un lapso de 4-6 años de Podemos a VOX implica que Podemos se preocupó más de señalar objetivos que de asentar unos criterios ideológicos. Que la política no es solo humillar a periodistas de derechas con la dialéctica de un mono, también es educar.

Y tal vez se puede tener un discurso limpio, sensato, maravilloso y mediático como el de Errejón y ser un trepa que lo único que quieres es aspirar al poder y convertir una trayectoria política en una vendetta desideologizada.

Y a lo mejor las campañas mediáticas cochambrosas de la derecha contra Podemos no son solo culpa de los medios, sino de que la inmensa mayor parte de los españoles se las traguen por unas carencias críticas ESPANTOSAS merced a sucesivas leyes educativas de mierda consentidas y apoyadas por una izquierda avergonzada de ser de izquierdas.

Y vete tú a saber si el hecho de pasar de ocupar la calle con dignidad y honestidad a dejarla completamente vacía, poniendo nuestras esperanzas en cambiar el sistema neoliberal desde dentro del sistema neoliberal es una MIERDA que nos hemos tragado a 2 carrillos.

Y a lo mejor, ir de la mano de un tipo que pretendía robar el voto a Cs con una política timorata a la misma vez que sabía que tenía que gobernar con UP y MM no es que sea hacer el ridículo, es que es tomar a los neoliberales por gente decente y eso es LASTIMOSO y un reflejo, no solo de lo que ha pasado hoy en Madrid, sino de lo que está pasando en toda España.

Vaya usted a saber, pero lo mismo lo que pasa es que seguimos en el puto día de la marmota: perdidos en lo identitario, con personas que se preocupan más del yo que del nosotros, con políticas para escaletas y enfrentándonos a VOX en vez de al neoliberalismo. Cayendo en el juego de decirle a la gente qué es y qué no es libertad. Entrando en la discusión con un idiota, hasta que el que te vea desde fuera ya no sepa distinguir quien lo es más de los dos.

Que puede, solo puede, que cuando la corrupción desapareció del foco mediático nos quedásemos sin ideas, porque a lo mejor NO HABÍA IDEAS. Que si por algo la gente decente cree en un político es porque no lo toman por idiota y pensar que eso puede cambiarse es convertirte en aquello que criticabas. O lo que es lo mismo, que ir a la política sin ideología es como ir a la batalla armado con un plátano.

Que tal vez no haya que tomar el cielo por asalto. Que lo que hay que tomar son los barrios. PERO QUÉ SABRÉ YO.