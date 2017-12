El que nos roba es el Estado

Que no les engañen sobre la justicia social o los derechos que el Estado tiene sobre nosotros: vía impuestos les quitan lo que es suyo, lo hacen sin ninguna medida y no para escuelas y hospitales, sino para alimentar una maquinaria de voracidad infinita en la que el papel principal de los ciudadanos no es el de satisfechos receptores de excelsos servicios, sino el de pagafantas de una fiesta a la que la mayoría de nosotros no estamos invitados.