"PUNHOS DE REPÚDIO". El videojuego que nos invita a combatir contra cretinos negacionistas  

Me he encontrado con Punhos de Repúdio casi sin querer. Lo que parecía otro proyecto basado en los beat’em up de los 90 ha capturado mi atención por un elemento discordante: la mascarilla de su protagonista. Es un título con una historia “ficticia” de una pandemia global que ha envuelto al mundo y que está siendo ignorada por una serie de fanáticos que no creen que la enfermedad sea real. La protagonista, una ciudadana común protegida con guantes y máscara, les hará frente con lo que mejor sabe manejar: los puños.