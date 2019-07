‘Público’, de cara a la pared

Hay en todo este asunto de si Público contrasta o no sus fuentes y si son creíbles o no, porque son las fuentes de Público y no, por ejemplo de La Sexta, una candidez que inspira ternura. Esta entrañable red de amigos y amigas de Público son los mismos, claro, que fueron informando punto por punto, día a día, de nuestras exclusivas sobre las cloacas de Interior, sus informes falsos, los tejemanejes de Villarejo y sus sicarios políticos, mediáticos y empresariales...