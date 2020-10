Publicidad en Chrome: Google experimenta con poner anuncios en el navegador web

Por el momento, esta funcionalidad es sólo una prueba, y de hecho no funciona aún con los resultados de búsqueda; para probarla es necesario configurarla para que use datos falsos. Google sólo ha introducido la función en Chrome Canary, una versión de Chrome inestable que sólo deberían usar entusiastas a los que no les importe encontrarse con bugs.