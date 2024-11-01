·
Publicidad antigua de armas
Teléfono 7. Ahí es nada. Lástima que no tenga el año de publicación...
#1
Feindesland
Habla del nstituto de Carabineros, así que sobre el año 32 o 33, calculo yo, a ojo,...
#2
devilinside
#1
Lo de los Carabineros te podría servir únicamente como dato final, es decir, que el anuncio es anterior a 1939, año en que se disolvió el Cuerpo de Carabineros y sus miembros (supervivientes a la guerra y no republicanos) se integraron en la Guardia Civil. El Cuerpo de Carabineros se fundó en 1829. Si no recuerdo mal, antes de la Guerra Civil existía libertad para la compra de armas siempre y cuando tuvieses licencia, es decir que no había limitación en el número de armas que podías adquirir
#3
ContinuumST
#1
Según la wiki: "La Astra 400 fue una pistola semiautomática reglamentaria del ejército español y del cuerpo de carabineros en 1921 hasta 1946 sustituyendo a la Campo-Giro y Bergmann. Se diseñó en 1920 y desde 1921 hasta 1946 se fabricaron unas 105.000 armas. Con doble sistema de seguridad (seguro manual y seguro de empuñadura), martillo percutor oculto y ventana de extracción a la derecha, destacó por su fiabilidad y resistencia. Pudiendo disparar toda clase de cartuchos de 9mm, aunque solo aconsejable en caso de emergencia."
