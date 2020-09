Pruebas de Xbox Series X: Comienza la gran inmersión de retrocompatibilidad (ENG)

Hoy, me han dado luz verde para hablar sobre la fase actual de pruebas de compatibilidad con versiones anteriores de la consola, y Microsoft no ha tenido ningún control sobre mis pruebas o conclusiones, aparte de limitarme a 1000 juegos en todas las plataformas Xbox existentes. Si bien el programa eventualmente abarcará todos los juegos que funcionan en las consolas Xbox One, la lista de compatibilidad previa al lanzamiento es un poco más limitada. 1,000 es un gran número, pero