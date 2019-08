He escrito mucho sobre el Proyecto Apolo en los últimos años, por lo que, visto que aparecen por doquier documentales y artículos sobre el tema, no quería quedarme en lo de siempre. Por ello, he aquí un pequeño repaso, muy personal, al proyecto que nos llevó a la Luna, a través de una selección de 35 imágenes que no se suelen ver mucho…