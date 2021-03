Protección de datos: Un deber y una obligación

¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos datos de clientes recoges y manejas al día? ¿Te parece que no tienes datos personales de clientes porque solo les pides el nombre y el teléfono? ¿Eres un empresario individual que crees que no manejas datos porque solo utilizas el ordenador para hacer facturas? ¿Trabajas como autónomo y crees que la protección de datos no afecta a tu negocio? Si continúas leyendo, te informaré de lo importante que es la protección de datos en cualquier organización, ya sea una gran empresa, o un autónomo sin emp