Hola a todos,

Se ha notado que las IA como ChatGPT y Gemini, entre otras, mezclan datos objetivos con filtros de "seguridad" que corresponden al discurso de relaciones públicas de las empresas.

He redactado una propuesta técnica para que la Unión Europea fuerce un cambio en la interfaz (UX) de estas herramientas. El objetivo no es prohibir los sesgos, sino obligarles a etiquetarlos.

La propuesta: El Etiquetado de Procedencia del Discurso

La idea es que la IA use etiquetas claras por párrafo para saber desde dónde habla:

🏷️ [DATOS] : Hechos objetivos, leyes, ciencia o sucesos documentados.

: Hechos objetivos, leyes, ciencia o sucesos documentados. 🏢 [POSTURA]: Cuando la IA aplica el filtro de "quedar bien" o de seguridad corporativa.

Ejemplos:

Sobre Privacidad:

🏷️ [DATOS] : Técnicamente, las apps pueden acceder al micrófono y existen patentes para analizar palabras clave con fines publicitarios.

: Técnicamente, las apps pueden acceder al micrófono y existen patentes para analizar palabras clave con fines publicitarios. 🏢 [POSTURA]: Nuestras políticas prohíben el uso de grabaciones; tu privacidad es nuestra prioridad absoluta.

Sobre Derechos Laborales:

🏷️ [DATOS] : La directiva de la UE establece que si tienes horario fijo y dependencia, eres empleado de plantilla y no falso autónomo.

: La directiva de la UE establece que si tienes horario fijo y dependencia, eres empleado de plantilla y no falso autónomo. 🏢 [POSTURA]: El modelo de economía colaborativa ofrece una flexibilidad maravillosa para que seas tu propio jefe.

Sobre Transparencia (Caso SMS de la Comisión):

🏷️ [DATOS] : La Defensora del Pueblo Europeo calificó de "mala administración" la opacidad en los SMS de los contratos de vacunas.

: La Defensora del Pueblo Europeo calificó de "mala administración" la opacidad en los SMS de los contratos de vacunas. 🏢 [POSTURA]: La Comisión está comprometida con la transparencia, protegiendo la confidencialidad comercial en crisis.

¿Qué se busca aquí?

Primero, validar la idea. ¿Es útil o una batalla perdida?

Segundo, si la propuesta es aceptada, se buscaría moverla como una Iniciativa Ciudadana Europea. La ley exige un comité de 7 ciudadanos que residan en 7 países diferentes de la UE. Se buscaría a 6 personas que vivan fuera (Alemania, Irlanda, Francia, Bélgica, etc.) para registrar esto oficialmente en Bruselas. No hace falta ser ninguna asociación, solo ciudadanos con ganas.

He basado los argumentos legales en el Reglamento de IA (2024/1689), que es la nueva biblia europea para estos temas. Si alguien quiere ver el borrador, que me lo diga.

Gracias por leer y por vuestras críticas. Me quedo por los comentarios para debatir y ver si alguien más se anima con el registro fuera de España.