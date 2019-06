Propongo un crowdfunding para denunciar al actual alcalde de Madrid por delito contra salud pública y administración desleal

Al parecer, respirar aire menos contaminado es populismo de izquierdas. Esa es, en esencia, la perversa tesis que está mantenido el actual alcalde de Madrid.

Pero no se trata ahora de hacer un simple crítica de una medida que no tiene precedentes en Europa, como es la de revertir una medida anticontaminación que se ha demostrado efectiva.

Cuando se trata de la salud de los ciudadanos y de hacer frente a una posible e importante sanción, por parte de los estamentos competentes europeos, creo que la ciudadanía, como colectivo, debería de exhibir una actitud activa, pero donde mas duele; abriendo una vía legal para que el actual alcalde sea el responsable penal final de las consecuencias de la reversión de Madrid Central.

No, no propongo montar manifestaciones, ni alharacas, que no van a ninguna parte y que solo sirven para que los poderosos se rían en la intimidad del ruido ineficiente de la gleba.

Propongo abrir un debate serio para establecer cuáles podrían ser los cauces legales necesarios que permitieran articular una denuncia a esta sinrazón.

Una denuncia que vaya directamente, y sin dilación, a la persona que ha tomado la medida de revertir una medida anticontaminación tan efectiva.

Creo que ha llegado el momento de que los que deciden negligentemente deban asumir no solo responsabilidades en las urnas o administrativas, sino la posible responsabilidad penal, si la hubiere, para este tipo de delitos.

No soy letrado pero el sentido común y la intuición me alertan de que este Sr. está a punto de cometer un delito contra la salud pública. Tal vez se pueda demostrar que la medida de Madrid Central ha sido una medida eficiente y por tanto su derogación incrementaría los polutantes atmosféricos, por tanto, perjudicaría más que beneficiaría.

Por otra parte intuyo que podría haber un delito de negligencia, o mala praxis administrativa, pues, a sabiendas de que el gobierno puede ser multado por la reversión de esta medida, actúa de mala fe, por simple contaminación ideológica.

Por eso pregunto, ¿se podría denunciar al responsable final de esta decisión, es decir, la persona que ostenta la actual alcaldía, por un delito contra la salud pública y otro por administración desleal?

El problema como siempre es quién, cuándo y cómo se realiza la denuncia.

Sabemos del extraordinario conocimiento, en determinados ámbitos legales, que tienen algunos de los participantes de este foro y de la capacidad de cristalizar una idea en hechos concretos de otros.

Por eso propongo para el quién: los que recomienden los letrados de este foro; Para el cuándo: lo antes posible antes de que la actuación negligente sea olvidada; y para el cómo: haciendo una campaña de crowdfounding para sufragar a los letrados y a los que lideren la idea.

Por favor, os rogaría que participarais en esta tormenta de ideas.